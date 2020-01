Denuncian por violencia a escritor Carlos Enrique Freyre [AUDIO]

La periodista Solange Ordoñez (27) denunció en la comisaría de Villa Chorrillos a su exconviviente, Carlos Enrique Freyre, por violencia física, psicológica y económica. Tras comunicarnos con ella para consultarle por esta acusación, nos contó que el pasado sábado 4 de enero, el oficial del Ejército Peruano la golpeó en la espalda y la insultó.

“Al día siguiente me pidió perdón y lo perdoné. El 6 de enero yo descubrí otra infidelidad. Me sentí mal. Lo llamé y me dijo que yo era una loca y me colgó. Ahí llamo a mi hermano. Me dijo que saliera de ahí. Mi hermano viene con su esposa y me llevan a la casa de mis padres”, narró.

Ese día se acercó a la mencionada dependencia policial para poner la denuncia, en la que se detalla que anteriormente ya había sufrido violencia por parte del escritor, “pero no realizó la denuncia respectiva”.

“En la comisaría me dijeron que les contara solo lo último que me había sucedido. Fueron muy indiferentes a mi dolor. No les interesaba. Querían hacerlo rápido”, señala. Esta afectación quedó evidenciada en los resultados de la prueba psicológica que le realizaron en el Centro de Emergencia Mujer de Huaylas.

Prueba psicológica emitida por el Centro de Emergencia Mujer de Chorrillos.

En el atestado policial también se indica que Freyre cogió las tarjetas de débito de su exconviviente sin el permiso de esta. “A raíz de estos hechos, la denunciante se encuentra delicada de salud (depresión)”, finaliza el documento.

Llamamos a Carlos Enrique Freyre para consultarle por el caso de violencia en el que está inmerso. Nos respondió que se trata “de un tema de enamorados”.

“Que haya habido violencia, seguramente, hemos alzado la voz, hemos gritado, una serie de cosas. Ella también lo ha hecho en alguna ocasión. Pero yo lamento mucho que haya terminado yendo a la comisaría (...). Es un tema absolutamente familiar. Yo sé que hay un tema de violencia, esto que el otro, pero gritarnos es violencia? Ahí no sé”, aseguró.

Negó haberla agredido físicamente. “No le he pegado, no la he ahorcado ni la he agarrado de los pelos. Yo sé perfectamente lo que eso conlleva”, afirmó.