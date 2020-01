Familia de menor que fue violada en Los Olivos denuncia que la PNP no se comunica con ellos

Adolescente de 15 años fue atacada a golpes y víctima de violación al interior de su domicilio en Los Olivos, el pasado miércoles 8 de enero. La menor fue encontrada ensangrentada y en shock por sus familiares. Pese a la gravedad del caso, la familia denuncia que la Policía Nacional ni siquiera ha interrogado a la agraviada acerca de los posibles sospechosos.

Así, este sábado 11 de enero, en declaraciones a RPP, Jacqueline Rivera, tía de la víctima señaló que la Policía Nacional no se comunica con ellos para mantenerlos informados acerca del avance de las investigaciones y que tampoco los interrogan para recopilar información sobre los violadores.

PUEDES VER: Más de 16 mil casos de delitos sexuales se registraron en el 2019

Tanto la tía como la víctima sospechan de un sujeto y temen que se dé a la fuga, debido a que probablemente reside en provincia.

“Hasta ahorita no dan respuestas, no nos dicen si tienen sospechosos, no nos vienen a preguntar quién creemos que haya sido el agresor. Nosotros sí tenemos un sospechoso”, comentó.

“No vemos que la Policía nos diga algo, no vemos los avances, estamos con el temor de que esta persona se pueda escapar”, sostuvo.

También denuncian maltrato en las diligencias

Una vez que la adolescente víctima de violación sexual fue hallada, la Policía pidió a los familiares que ella sea trasladada hacia un hospital, ya que tenía una hemorragia.

Allí, el personal médico la estabilizó, ya que la menor se hallaba en shock y le dijo a la familia que en dicho estado la lleven al médico legista.

Cuando la menor llegó en silla de ruedas, el personal de medicina legal le dijo que “tenía que esperar su turno” y que no debieron llevarla hasta allí en las condiciones en las que se encontraba.

“No están capacitados o no saben qué procedimiento seguir y son indolentes”, aseguró Rivera.