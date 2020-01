El ministro del Interior, Carlos Morán, se refirió al caso de la suboficial de tercera Jossmery Toledo, quien se encuentra bajo un proceso administrativo disciplinario por publicar un video en su cuenta de Tik Tok usando el uniforme de su institución.

El material audiovisual ha generado polémica en la opinión pública, puesto que algunos ciudadanos manifiestan que la policía ha faltado el respeto a su institución. Ante este panorama, el ministro Morán aseveró que su accionar “no conllevará necesariamente a una sanción”.

Morán sostuvo que el caso no trascenderá del ámbito administrativo disciplinario. En referencia al Decreto de Urgencia que regulará el retiro de agentes condenados, la suboficial está exenta de esta norma.

Cabe precisar que el DU que fue aprobado el pasado miércoles permitirá retirar “por falta de idoneidad” en el cumplimiento de su función a los policías condenados por un hecho doloso.

En declaraciones para Canal N, el ministro del Interior aclaró el DU. "Me refiero a casos de policías condenados por delito doloso que están dentro de la institución policial y no los podemos retirar. Por este principio de idoneidad va a funcionar este Decreto de Urgencia que va a actuar sobre estos policías, no sobre los buenos que cumplen con su función”, precisó.