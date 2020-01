Gerenta de Educación de Arequipa: Hay colegios privados aprobados pero por silencio administrativo

Edwar Quispe

¿Cuándo se aplicará el Decreto 002-2020 para regular a los colegios privados?

Mientras no salga la reglamentación en los 180 días, no me puedo adelantar. Este será un trabajo conjunto de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel), intervienen también Indecopi, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. En este 2020 vamos a fortalecer el comité para trabajar en todas las Ugel.

¿Cuándo iniciarán las visitas a los colegios particulares?

Ya tenemos unas rutas para visitar colegios particulares, pero aún no tenemos director de Gestión Institucional, quien preside esta comisión. Estoy a la espera de que el GRA firme la resolución. Eso nos está demorando las visitas, pero se debe resolver esta semana.

¿Cuál es el nivel de informalidad en las escuelas privadas?

No podemos generalizar, pero hay muestras de infraestructura de los planteles que nos preocupa. Hay resoluciones de colegios que se han aprobado por silencio administrativo, no se verificaron por falta de personal. Por esa limitación que tenemos aquí se vio como positivo. Con este decreto de urgencia 02-2020, ya no va a pasar eso.

Pero si el problema es el personal, ¿qué puede hacer cambiar el decreto?

El decreto dice que los documentos que se presenten, en caso pasara el tiempo, no se darán por aprobados. Ya no habrá silencio administrativo y no se favorecerá a las instituciones privadas.

¿Cómo garantizar que no habrá cobros indebidos, como se denunció con el programa PAPI en la Ugel Norte?

Aplicaremos la reglamentación, vamos a implementar y actualizar nuestros instrumentos de gestión para que, de acuerdo a las funciones, se detecte lo que usted manifiesta. Todo se hará dentro del marco legal. Yo misma visitaré las oficinas.

¿Cualquier persona puede ser promotor de un colegio privado?

No, tiene que cumplir un perfil. Tanto el promotor, el director y los docentes. En caso del educador, no puede ser un profesional de otras carreras. Ahora, la reglamentación debe aclarar qué requisitos debe tener ese perfil para cada uno de ellos.

Si se espera la reglamentación, ¿el decreto se aplicaría en el 2021?

Vamos a salir tomando en cuenta los puntos claros. El decreto nos da más luces y precisiones para poder hacerlo. Antes, la creación de instituciones, si no sacábamos rápido la resolución, por silencio administrativo se daba como positivo. Ahora no.

¿Cuántas inspecciones a colegios se han hecho en 2019?

Solo la GREA ha realizado 80 supervisiones a instituciones privadas, pero son muchas más a nivel regional, no tengo la estadística.

¿Este año se cerrarán instituciones?

Para hacerlo primero tiene que salir el reglamento en agosto. Ahora, no se trata de cerrar por cerrar, hay que evaluar bien, tenemos que pensar en los niños, ¿a dónde irían? Una vez que salga el reglamento, sacaremos otra resolución para dar a conocer las medidas que vamos a tomar.❖