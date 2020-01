Elecciones 2020: Reniec atenderá en días específicos tramitación de DNI de los electores

Para facilitar la tramitación y el recojo de los documentos nacionales de identidad (DNI), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá sus principales agencias y oficinas los sábados 11, 18 y 25 y los domingos 12, 19 y 26 de enero.

Así ayudarán a que los electores obtengan rápidamente este requisito para sufragar en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, que se realizará el domingo 26 de enero.

PUEDES VER Pasos para saber si eres miembro de mesa y tu local de votación en las Elecciones 2020

Los establecimientos más concurridos abrirán los sábados de 08:45 a.m. a 2:15 p.m. y los domingos 12 y 19 de enero atenderán de 08:45 a.m. a 11:45 a.m.

El mismo día de las elecciones también abrirán las puertas de sus principales locales desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde.

De lunes a sábado, durante las horas adicionales, solo se realizarán trámites y se entregarán los DNI a ciudadanos mayores de edad. Los domingos se dedicarán exclusivamente a otorgar los DNI.

PUEDES VER Conoce tu lugar de voto y si eres miembro de mesa en las elecciones del 26 de enero

La fecha de entrega de las solicitudes de la rectificación y la renovación del documento dependerá del lugar donde se solicite el trámite. También pueden solicitarse duplicados mediante la página web del Reniec.

El cambio de la dirección en el DNI no cambiará el local de votación donde el elector tendrá que ir a votar porque el padrón electoral cerró el 30 de setiembre de 2019. Es decir, si vive en Los Olivos y cambia su dirección a Barranco, deberá acudir al colegio del primer distrito.

Las oficinas registrales (OR) y agencias (Ag) donde se atenderá los domingos son las siguientes: