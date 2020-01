Chimbote. La jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Santa (Odecma), Anita Alva Vásquez, dijo que la llamada que recibió del suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi para que vote a favor del actual presidente de la Corte del Santa, José Manzo Villanueva, no la compromete en sus actos irregulares.

“He sacado mi récord de llamadas de todo el 2018 y solo el 18 de mayo recibí la llamada del juez (Hinostroza), él me preguntó si iba a postular a la presidencia de la Corte del Santa y le dije que no, luego me pidió que apoye con mi voto a José Manzo, no sé por qué me lo pidió ocho meses antes de la elección, pero cuando se dio la votación yo voté por Manzo porque había conversado con él y le dije de las cosas que tienen que mejorar en favor de la administración de justicia, por eso quiero aclarar esta situación porque recibir solo una llamada no me compromete ni me hace cómplice en sus actos irregulares”, pronunció.

Alva Vásquez mencionó que conoció a Hinostroza Pariachi cuando participaba de capacitaciones de la magistratura en Lima, pero que no existía una amistad con el juez suspendido.

“Yo fui jueza de familia en Lima y estando en este cargo participaba de capacitaciones y fue en esas circunstancias en que conozco al juez (Hinostroza), pero yo tengo 20 años de servicio en el Poder Judicial y nunca he cometido un acto de corrupción ni algo irregular, por eso soy la más interesada en que se investigue y voy a colaborar con la investigación porque tengo solvencia moral”, añadió.

Elección transparente

Por su parte el presidente de la Corte del Santa, José Manzo Villanueva, negó que haya pedido a César Hinostroza que lo apoye con su elección, la cual, mencionó, fue transparente y por amplia mayoría. “Mi elección fue transparente, yo no pedí apoyo de terceras personas, yo conversé con cada uno de los jueces superiores titulares, les expuse mi plan de trabajo y fui elegido por amplia mayoría”, declaró.