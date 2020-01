¿Sabe una persona cuáles son sus secretos censurables, o incluso punibles? Solemos partir de la idea que sí, que la persona lo tiene todo registrado, incluso catalogado, y que lo mantiene oculto por conveniencia. Sin duda esos casos existen, y en estos años vamos descubriendo que no son pocos. Pero quizás la cosa es algo más complicada, pues estamos en la era de lo que Max Hernández llama una pasión punitiva.

Hay actos realizados sin que la persona tuviera conciencia de que eran censurables, o ilícitos, como demostraron ser. Luego hay actos que no lo eran cuando se produjeron. Los dos son frecuentes alegatos de una defensa, pero su ventaja no es automática. Pues está el asunto de la ignorancia de la ley, que no exculpa al infractor. Además demostrar inocencia en base al desconocimiento nunca es fácil.

Llegamos a esta reflexión en virtud del enorme número de denuncias, judiciales o mediáticas, que hoy circulan por el Perú afectando a personas que se reclaman inocentes frente a acusaciones en las que no se reconocen. ¿Son todos encubridores de sus propias culpas? ¿Son víctimas de su propia tontería? ¿Cuánto valen una sinceridad o una inocencia autoproclamadas?

Las personas no manejamos realmente nuestro pasado. Conocen algunos aspectos seleccionados, pero gran parte de lo vivido ha sido borrado con diversos criterios: el simple olvido, la negación de lo incómodo, la confusión frente a lo realmente sucedido, la dictadura de una autoimagen que no tolera contradicciones. La lista es todavía más larga.

Se dirá que estos problemas no pertenecen a la justicia, sino a la psicología. Pero en verdad algo tienen que ver con la naturaleza de la responsabilidad, y con el sentimiento de equidad entre la población. Es decir que todos podemos estar circulando con culpas que desconocemos de buena fe, con capacidad de decidir sobre nuestras vidas, más que nosotros mismos.

“Conócete a ti mismo”. La frase que recoge Pausanías del pórtico de un templo griego cobra entre nosotros hoy un cariz de advertencia. Pues hay casos en que el silencio no es oro, sino el peligroso depositario de sorpresas. Muy desagradables para quienes quisieron engañar, pero mucho más desagradables para los que no tenían ese propósito.