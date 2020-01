Un nuevo caso de acoso sexual. Esta vez, una joven trabajadora de 25 años denunció que un cobrador del bus que transita la ruta de Ate hasta Miraflores, le tomó fotografías a ella y a otras dos jóvenes sin su consentimiento.

Este caso se suma al de la joven universitaria quien hace solo tres días denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de Jorge Arnaldo Osorio Carrillo, de 84 años, quien se masturbó a su lado dentro de una unidad de la línea 18 en Miraflores.

Ni las calles ni el transporte público son seguros para las mujeres en el Perú. El pasado jueves 9 de enero, al promediar las 3:10 pm, una joven denunció a través de redes sociales haber sido acosada por un cobrador de combi.

La mujer, que se dirigía desde Ate Vitarte hasta Miraflores, cuenta que dada la lejanía entre ambos distritos decidió tomar un bus directo en la avenida José Carlos Mariátegui en Huaycán.

La joven cuenta que al salir de Ate Vitarte, aproximadamente por la avenida Separadora Industrial, notó que el cobrador de la unidad, parado en la puerta delantera del bus, se encontraba tomándole fotografías a ella y otras dos jóvenes, la únicas pasajeras dentro del vehículo.

Como respuesta, la mujer decidió hacerle gestos para que se detenga, pero el sujeto hizo caso omiso. Ante la situación, la joven atinó a pararse y sacar su celular para registrar el hecho. El cobrador se volteó; pero mientras lo hacia, continuaba tomando fotografías.

Acoso

''Nunca me había pasado algo así. Estábamos solo las tres en el carro y yo me asusté pensando que nos tomaba fotos porque nos iban a secuestrar, que nos iban a llevar a algún lado'', relata la joven.

La fotografía tomada por la mujer permitieron determinar lo datos del vehículo. El bus, un Hyundai modelo County y de placa C4B708, figura en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), como propiedad de Agustín Navarro Arellano y Julia Palomino Zavala de Navarro.

Información del vehículo

La joven no ha podido identificar la línea de transporte ya que fue la primera vez que tomó esta ruta. Sin embargo, pudo señalar que se trata de un vehículo blanco con rayas rojas.

Antes de salir de la unidad, la mujer notó que el cobrador se había desabotonado la camisa. ''Me sentí asqueada y me bajé. Hubiese querido reaccionar más, pero estábamos solo las tres en el carro y eso me asustó'', indica.