Arequipa: Profesor mató a los canes de su vecina usando una piedra

Arequipa. El profesor de inglés Juan Carlos Coarita Cornejo, de 32 años de edad, mató a pedradas a dos cachorros de propiedad de su vecina, porque supuestamente estos canes dieron muerte a sus cuatro pequeños gallos de pelea y un pollo.

Todo ocurrió el último martes al promediar las 5 de la tarde en el patio de la casa del docente, ubicado en el asentamiento humano La Merced K-8 del distrito de Hunter en Arequipa.

Según Coarite, llegó a su casa y, al encontrar a sus gallos sin vida, usando una piedra dio muerte a los dos cachorros que estaban cerca.

Luz Huallpa, su vecina y dueña de “Chapi” de 8 meses y “Enano” de 7 meses, dijo que escuchó los quejidos de los perros, pero jamás pensó que su vecino estaba dando muerte a sus “hijitos”, como cariñosamente los llamaba.

“Entró (Carlos) a mi casa, diciendo que iba a matar a mi perra. Solo me dijo que mató a sus pollos y que iba a denunciarme. No me dijo que mató a mis cachorros”, añadió.

Minutos después, el joven llegó con un policía a su casa para hacer la constatación de sus pollos muertos, pero quedó al descubierto. Los agentes hallaron los canes muertos y lo detuvieron por maltrato animal. El sujeto aceptó su delito.

Según la fiscal penal de Hunter, Giovanna Rosas, el acusado quedó en libertad, pero continúa la investigación que puede llevarlo a la cárcel hasta por 5 años. Coarite habría aceptado su delito y ofreció pagar 800 soles por cada cachorro que mató.