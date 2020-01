Wilson Aranda Roncal. Trujillo

La Libertad. El problema del mal estado de las pistas de Trujillo motivó que un grupo de hombres del volante afiliados al Frente de Defensa del Taxista Individual de Trujillo (Fredett), hiciera un plantón en el frontis de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), exigiendo al burgomaestre provincial, Daniel Marcelo Jacinto, la rápida solución a esta situación.

En efecto, varias de las arterias principales están con gran cantidad de baches, huecos y en deplorable estado desde que en marzo de 2017 se produjo el desborde de quebradas por efectos del fenómeno El Niño costero.

Jhianny Birnes Alva, secretaria de Defensa del Fredett, recordó que desde julio de 2018 le han pedido al alcalde el mejoramiento de las pistas, que destine el 30% de los impuestos recaudados por el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT) para arreglar las vías de nuestra ciudad.

“Como no nos ha hecho caso, este año nuevamente tenemos una plataforma de lucha con el mismo pedido. Si el alcalde no atiende nuestro justo reclamo vamos a denunciarlo ante el Ministerio Público para que intervenga de una buena vez, porque no es posible que los taxistas vengamos pagando las consecuencias de la incapacidad de los funcionarios de la MPT”, lamentó Birnes Alva.

Reveló que debido al mal estado de las pistas se tienen que cambiar las llantas cada dos meses, asimismo, la suspensión y ejes.

“El alcalde no puede lavarse las manos y decir que estas obras de mejoramiento le corresponden al gobierno regional, y la región replica que le corresponde a la comuna. Son del mismo partido y deberían de trabajar juntos. Al mes gastamos 300 soles en reparar las unidades debido a las malas pistas”, se quejó Jhianny Birnes.

Otro de los integrantes del Fredett, Omar Gutiérrez, fue más allá y pidió la salida de Daniel Marcelo porque no hace nada, debido a que está sentenciado en segunda instancia.

“No podemos permitir un alcalde que está denunciado y sentenciado por corrupción. Igualmente, la gerenta de Tránsito de la MPT, Jessica Flores, es una incapaz porque está cerrando muchos tramos de calles sabiendo que hay gran tráfico debido al parque automotor que ha aumentado grandemente en la ciudad”, dijo en tono enfático Gutiérrez.

Consideró que la referida funcionaria debe más bien abrir algunas calles, poner semáforos para ordenar el caos en el transporte y poner rompemuelles.

Responde

Por su parte el titular de la comuna de Trujillo reconoció que el problema de las pistas no solo le afecta a los taxistas, sino a toda la ciudadanía.

“Estamos trabajando para mejorar eso. Hemos reanudado los trabajos de parchado hasta que se pueda construir las obras definitivas de las pistas, en lo cual ya también está colaborando el gobierno regional, que tiene obras importantes por el tema de la Reconstrucción Con Cambios (RCC); el lunes último ya se entregó el primer tramo de la avenida Miraflores. Creo que el jueves se empezará con la avenida Vallejo”, acotó Daniel Marcelo.