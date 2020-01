Superior de la PNP pide saludo a Jossmery Toledo pese a que la vienen investigando [VIDEO]

Después de que la Policía Nacional condenó la publicación de un video en el que se ve a la suboficial Jossmery Toledo con su uniforme y un vestido, un superior de esta institución la abrazó sin su consentimiento, le lanzó un calificativo y le pidió que envíe un saludo a los compañeros de su promoción.

En el video se observa que la modelo acepta el pedido de su superior de forma nerviosa, pues antes de ello el hombre la abraza y le dice ‘angelita’. “Queridos ‘justicieros’, miren a esta ‘angelita’. Envídienme promociones”, comentó.

Después de ello, Jossmery comentó que él estaba borracho. “Envidia sana muchachos”, añadió el policía.

Recordemos que el pasado 30 de diciembre la Policía Nacional abrió un proceso administrativo disciplinario en su contra porque publicó en su cuenta de Tik Tok un video en el que realiza el 'Bibidi Babidi Boo Challenge’. En las imágenes se le ve con su uniforme policial y un vestido, hecho que fue interpretado por la institución como una falta de respeto.

“Ya estoy mejor con todo lo que me está pasando. Estoy muy contenta y quiero agradecer por el apoyo y mensajes motivadores. Me siento bien respaldada por ustedes y quiero agradecer también al doctor que me está ayudando en este proceso”, dijo Jossmery después de que la PNP decidiera investigarla.

Añadió que continuaría subiendo videos en sus redes sociales.