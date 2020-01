Una anciana de 79 años de edad denunció ser víctima de cobros excesivos por parte de la empresa de luz ENEL. La agraviada que vive en la zona de Canto Chico, cerca de la avenida Las Flores en el distrito de San Juan de Lurigancho, asegura tener que pagar 1 200 soles del mes de diciembre.

Por intermedio de su hija, denunció que los montos de sus recibos exceden los 40 soles que pagaba habitualmente.

“Mi madre más que todo pagaba 40, 35 soles, de un momento a otro el recibo ha venido de 1200, de 800, 900. Yo no entiendo por qué, yo me he ido a ENEL. Acá tengo los papeles que me han estado dando […] Nadie ha visto el caso de mi madre delicada. Lo que yo quiero es que arreglen este caso”, señala Vicenta Vargas, hija de la señora de la tercera edad.

Según cuenta la hija de la agraviada, la empresa de luz no les brinda explicaciones del por qué el monto comenzó a incrementarse de manera abismal. De acuerdo con ella, comenzaron a venir recibos de 576 y 890 hasta sobrepasar los mil soles. El último recibo correspondiente a diciembre y tiene un monto pendiente de 1247.50 soles.

Vicenta Vargas denuncia una mala atención por parte de esta empresa que hasta la fecha no soluciona este caso. Ante ello, hace un llamado a ENEL y pide que el tema sea investigado.

ENEL responde por denuncia de cobro excesivo

La empresa de luz emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido con una vecina en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con el documento, se ha detectado un “error el registro de los consumos”, por lo que los montos resultan inferiores a los que se muestran en los recibos.