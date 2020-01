Cusco: Martín Vizcarra se reunió con estudiantes de Universidad Alas Peruanas [VIDEO]

“Queremos estudiar presidente”, exclamaron este miércoles los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas (UAP) a la llegada del presidente de la República, Martín Vizcarra, a la ciudad del Cusco.

Con carteles en mano, los alumnos manifestaron su preocupación, luego que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) negará el licenciamiento a la casa de estudios, con lo cual cientos deberán optar por su traslado a otras universidades.

“Vivimos una incertidumbre con nuestra educación. No me parece que creen una institución como la Sunedu, que venga, nos cierre y no tenga ningún plan de contención detrás de ellos”, indicó uno de los universitarios, quien refirió que las casas de estudio con licenciamiento en la Ciudad Imperial sólo podrán ofrecer 200 vacantes, no cubriendo la demanda de los jóvenes.

Después de varios minutos de realizar un plantón, el presidente Vizcarra se reunió con los estudiantes para escuchar sus demandas. Al finalizar, los alumnos indicaron que el mandatario se comprometió a enviar una comisión del Ministerio de Educación para buscar una solución al problema de los estudiantes.

Dato

En la región Cusco son 6 mil 701 alumnos perjudicados con el cese progresivo de actividades de universidades; un total de 5 mil 221 corresponden a la Universidad Alas Peruanas.