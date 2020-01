Acoso sexual: edad de anciano que se masturbó junto a joven impide que lo encarcelen

Jorge Arnaldo Osorio Carrillo (84) no podrá ser detenido por su edad, según fuentes del Ministerio Público. En ese sentido, le correspondería una sanción de responsabilidad restringida, mas no una detención preliminar.

Este sujeto tendría que ser procesado por el delito de Exhibiciones y Publicaciones Obscenas que indica en el artículo 183 del Código Penal que debe ser reprimido con una pena privativa de 2 a 4 años.

Debido a que esta es una pena menor, el agresor tendría que firmar un acta cada cierto tiempo, no cambiar de casa, no ir a lugares de dudosa reputación y cumplir con las reglas que el juzgado le ordene.

La agresión seuxal está siendo investigada por la fiscal Provincial Berenise Romero Ohama del Primer Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer.

La Policía Nacional (PNP) identificó a Osorio este miércoles 8 de enero, un día después de que este fugara hacia los Estados Unidos, tras la viralización del video difundido por la víctima.

PUEDES VER Anciano que se masturbó junto a universitaria al interior de un bus fue identificado [VIDEO]

Recordemos que el pasado lunes 6 de enero, a las 12:15 p.m., este sujeto se masturbó al lado de una universitaria de 18 años, quien viajaba a su costado en un transporte público.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, denunció la joven.