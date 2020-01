Aparece nueva víctima de sujeto que se masturbó frente a universitaria en bus [VIDEO]

Una pasajera del bus de la línea 18 denunció haber sido víctima de Jorge Arnanldo Osorio Carrillo, el sujeto que se masturbó frente a una universitaria en un bus de transporte público.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, el policía en retiro utilizó el mismo modus operandi dentro de una unidad en Miraflores.

Según cuenta, ella se quedó dormida en un asiento del bus de la línea 18. Cuando despertó, vio a Osorio masturbándose a su lado, sin embargo, producto del pánico no pudo grabarlo o pedir ayuda a las demás personas.

“La misma línea, el mismo color de cabello, incluso el mismo fólder, incluso utilizó la misma táctica. No sé si es que ya está acostumbrado a hacer lo mismo a varias chicas. Cuando me pasó ello, llamé a mi enamorado. Él se dio cuenta y dejó de hacerlo y uno o dos paraderos bajó del carro” narró para ATV.

El hecho ocurrió hace más de un año. La joven al no tener pruebas no pudo poner la denuncia en la comisaría.

“Cuando me sucedió eso no supe cómo reaccionar, estaba muy nerviosa. Incluso temblando luego que bajó. En el transcurso de un año nadie ha podido grabar ni nada, como yo que no pude tener las pruebas en su momento”, mencionó.

Como se recuerda, Jorge Arnanldo Osorio fue acusado de acoso sexual por una pasajera de un bus de transporte público. Tras su identificación, el Miniter ofició a la Fiscalía para que solicita su detención inmediata, sin embargo, el sujeto fugó del país.

A dónde llamar si eres víctima de violencia o acoso sexual

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).