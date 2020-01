Edgar Jara. Cajamarca

Personajes de la política y autoridades locales de Cajamarca lamentaron la suerte que ha corrido el ex gobernador regional Gregorio Santos Guerrero, al ser condenado a 19 años de prisión efectiva por actos de corrupción; pero a la vez respaldaron la medida impuesta.

Así, el excongresista Jorge Rimarachín dijo a La República haber sentido mucho dolor “que un compañero en la lucha contra Conga se haya desviado del camino, el poder lo ha obnubilado y ha caído en corrupción, y eso nos apena. Hay una diferencia abismal entre el luchador que estuvo con nosotros en la defensa del agua y ahora en la región se han descubierto depósitos, propiedades y por eso lo sentencian. El pueblo tiene que entender que este es un tema de personas, la persona tiene que ser consecuente para que no abandone a su pueblo”.

Siempre —agregó Rimarachín— confié en su inocencia, pero ahora la cosa es evidente, las pruebas salieron posterior a mi defensa, cuando el fiscal ha mostrado vouchers, grabaciones, ahí se complicó. Su suerte estaba echada.

“La tentación es la debilidad de las personas, hay algunos que quieren ser autoridades para entrar a robar, y otras, para servir a su pueblo. La demagogia no solo es un arma de la derecha, también es un arma de algunas personas de izquierda que hablan muy bonito, pero hacen todo lo contrario, ocho años en el gobierno regional y no hay obras en agricultura. Si tiene coraje y dignidad, como dice, tiene que entregarse, no puede ni asilarse”, precisó el ex parlamentario.

Destaca sistema judicial

A su vez el alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar Narro, resaltó que “nuestro sistema judicial respecto de delitos de corrupción de funcionarios continúa dando muestras de que no importa el nivel de gobierno y la representación popular que pudiera tener una persona, se mantiene firme en una línea de sancionar las conductas que se consideran reprimibles. No hay nada que celebrar, al contrario, es un hecho penoso lo que está sucediendo, pero también involucra una reflexión de todos quienes somos autoridades en ejercicio, para que tengamos un comportamiento transparente”.

Lo que se ha demostrado, sostuvo, es que el Movimiento de Afirmación Social defraudó la motivación, la intención que tuvo el electorado cajamarquino de confiarle las riendas de la administración regional durante dos periodos consecutivos, y creo que esta es la demostración de que los políticos no deberíamos tener ese comportamiento, sino todo lo contrario.

En tanto, la ex consejera regional Lilian Cruzado expresó que “después de 8 años se ha hecho justicia. No nos podemos alegrar porque Santos y sus cómplices vayan presos, pero sí tenemos la certeza de que la justicia se abrió paso y que todos aquellos que le robaron a los más pobres de Cajamarca, ahora pagarán sus culpas”.

Hoy se ha demostrado, precisó, que era cierto lo que siempre denuncié: que en el gobierno regional del MAS había una mafia enquistada y que estábamos siendo gobernados por una banda de delincuentes.