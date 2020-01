Otro feminicidio cruel en Arequipa: mató a su pareja con destornillador

Edwar Quispe

La golpiza y las más de 20 punzadas con un destornillador, que le causaron la muerte a Marisol Huapaya Roque (27), no fueron producto de una agresión aislada. Los maltratos eran una constante en la relación de cuatro años con su verdugo, Digber Álvarez Vera (28). Nunca lo denunció por temor.

Digber regresó de una mina en Chala (Caravelí) hace dos días y mató a Marisol la madrugada del martes en la tienda de abarrotes de su casa, ubicada en la manzana D-19 del asentamiento Nueva Quequeña, en el distrito del mismo nombre.

Policías de la comisaría de Yarabamba tocaron la puerta de la casa y, cuando salió, el minero quiso negar la agresión, pero las manchas de sangre en su ropa lo delataron. Agentes de Homicidios encontraron las evidencias suficientes para detenerlo.

Este es el tercer crimen de odio ocurrido a nivel nacional, coincidentemente en una región del sur. El primero fue reportado en Puno el 4 de enero. También se reportó otro en Juliaca.

Vecinas de Marisol Huapaya cuentan que ella era de Sicuani (Cusco) y que su relación nunca fue sana. Incluso la hermana de Álvarez le pidió que se separara de él, para que deje de golpearla.

La alcaldesa de Quequeña, Laura López, indicó que en su distrito son varias las mujeres víctimas de agresión, pero se niegan a denunciar.

En una reunión con pobladoras de Quequeña, para la instalación de un comedor popular, la alcaldesa se percató de los golpes en el cuerpo de Marisol, pero, cuando se acercó a ella, dijo que se había caído.

Para el psicólogo Ricardo Butrón Wong, una de las causas de que las víctimas se conviertan en cómplices silenciosas de la violencia se debe a agresiones en su infancia, además de la influencia de una sociedad machista, en la que se justifica la violencia del hombre.

"Cómo un ser humano tiene que sentirse, para que piense que lo suyo es tener que sufrir este tipo de vejámenes, Tiene que ver con su historia", dijo.

Explica que medidas punitivas más severas y darle mayor apoyo a la víctima no evitarán más feminicidios, mientras no se trabaje en los colegios y hogares para cambiar las formas de corregir y criar a los niños, con el fin de que no reflejen esa violencia de adultos.

La mató por celos

Digber habría llegado hace dos días a la ciudad y, la tarde del lunes, se puso a libar junto a Marisol y un cliente de la tienda, este último se marchó horas después. La agresión contra Marisol inició a las dos de la madrugada, por los gritos que los familiares de Digber escuchaban.

Al parecer, el minero le recriminaba una infidelidad. Por las evidencias en su cuerpo, su conviviente la golpeó en el rostro hasta desfigurarla, cogió un destornillador de 30 centímetros y se lo clavó en el cuello y la cabeza más de 20 veces.

El hermano de Álvarez fue quien llamó a la policía. El jefe de la XI Macrorregión Policial Arequipa, general Víctor Zanabria Angulo, indicó que los agentes de la comisaría de Yarabamba no demoraron más de cinco minutos en llegar.

La dependencia policial dio cuenta de 16 denuncias por violencia psicológica, nueve físicas y 40 medidas de protección a favor mujeres por casos de violencia familiar.

Fiscalía pedirá prisión preventiva

La fiscal Yajaida Huamán solicitará prisión preventiva para Digber Álvarez Vera, quien se encuentra detenido por 48 horas. Solicitará la medida en las próximas horas. En tanto, la víctima deja dos hijos y uno de ellos se encuentra en Arequipa. El menor fue puesto a disposición de la Unidad de Protección Especial y sería entregado a familiares.