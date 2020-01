Lambayeque: módulos de viviendas por S/4 millones con deficiencias en el proceso constructivo

Ysela Vega Huayambal

La instalación de módulos habitacionales en los distritos de Túcume y Mórrope (provincia de Lambayeque) por más de 4 millones de soles a favor de los damnificados por el fenómeno El Niño costero en el verano de 2017, está en problemas. Según el Informe de Control Concurrente n.º 5818 de la Contraloría General de la República, se detectaron deficiencias constructivas y que no se ejecutaron el total de las partidas, debido que 211,927 soles se devolvieron al tesoro público.

El mejoramiento de la vivienda rural se realizó bajo la modalidad de núcleos ejecutores constituidos en los centros poblados de los distritos en mención, con la participación conjunta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

De acuerdo a la documentación e inspecciones realizadas por el ente de control, se conoció que se ubicaron 71 módulos de vivienda con un área de 40 metros cuadrados en los centros poblados Reynosas, Los Mimbelas en Túcume, y lo mismo sucedió en los poblados Los Positos y Tranca Sasape en Mórrope. La inversión fue de 2 millones 039,363 soles.

En este caso, la ejecución del proyecto se inició el 14 de enero de 2019 y tiene tres ampliaciones de plazo de 58 días, 15 días y 15 días, respectivamente.

Incluso se advirtió que la obra registra un avance físico de 100% y un avance financiero de 94.12%, habiéndose devuelto a la Dirección Nacional del Tesoro Público 121,256 soles.

En tanto, en los sectores Sapame y El Carmen en Túcume, el desembolso por los módulos de vivienda fue de 2 millones 051,300 soles . Fue el 15 de enero de 2019 que se iniciaron los trabajos, que comprenden tres ampliaciones de 62 días, 13 días y 15 días. También se devolvió al erario nacional 90,681 soles.

Cabe indicar que la Contraloría alertó que las deficiencias constructivas y que no se hayan ejecutado los recursos financieros en su totalidad, generaría que las viviendas no cumplan con los estándares de calidad requeridos y que se produzcan pagos por trabajos no ejecutados. Por ejemplo, indicó que los módulos no tienen alineación entre los ejes de la columna circular y la viga de caña de bambú.