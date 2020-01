Wilson Castro. Trujillo

¿Cuál es la posición de la Junta de Usuarios sobre la posible firma de la adenda con la concesionaria brasilera Odebrecht para culminar la presa Palo Redondo de la III etapa del Proyecto Chavimochic?

Nuestra posición, como sector agroindustrial, es que La Libertad en general necesita la represa Palo Redondo, pues no solamente permitirá almacenar agua para la agricultura de los valles viejos y las áreas nuevas de Chavimochic, sino para Trujillo. La presa representa la independencia hídrica de la región de nuestros hermanos de Áncash. El que lo construya la empresa A o Z, la verdad para nosotros es lo menos importante…

Sin embargo, a nivel del Poder Ejecutivo hay una evidente oposición a la suscripción de la adenda.

Uno no puede ser ajeno a la realidad nacional y esta nos dice que el gobierno de Martín Vizcarra no quiere tener ningún vínculo con Odebrecht y le están dando muchas vueltas a esta adenda, que de paso recién se presentó oficialmente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el 23 de diciembre pasado. Tendríamos que esperar a que el MEF dé (posiblemente este mes) una respuesta, aunque el MEF ha pedido otros alcances al gobierno regional y la evaluación tomará siete días útiles más.

¿Cuál es la capacidad de la presa?

Alrededor de 478 millones de metros cúbicos de agua, que se prevé en el futuro vaya por el canal madre a los valles de Chao, Virú, Moche, Planta de Tratamiento de Agua y a miles de hogares, así como regar las áreas nuevas.

Pero el gobernador Manuel Llempén ha ratificado su apoyo a la suscripción de la adenda. Ve a Odebrecht como la única alternativa por el tema del tiempo y la inversión ya hecha.

Sin duda. Técnicamente la adenda presentada por el gobierno regional es la mejor opción, ya que en seis meses se reiniciarían los trabajos y a más tardar en año y medio o dos años tendríamos funcionando a Palo Redondo; sin embargo, una decisión de este tipo está acompañada de una determinación política que debe tomar el Gobierno Central. Yo veo bien complicado que el Ejecutivo le dé el visto bueno a la adenda, mucho menos en medio de estas elecciones congresales complementarias.

Indecisiones

Entonces, ¿por qué desde el principio el gobierno no ha sido claro y ha dicho que no iba a dar luz verde a la adenda? Le ha dado tantas vueltas al tema el 2019.

Pero ¿cómo iba a decir que no desde un inicio si la adenda recién ha sido presentada el 23 de diciembre?

Claro, pero ya desde el 2019 el gobernador hablaba de la adenda con Odebrecht como única opción para reiniciar la III etapa.

Pero, pero. A ver, a veces no entendemos los mensajes ¿no? La anterior ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz, en agosto del 2019 dijo que no. El actual ministro (Jorge Montenegro) ha ratificado esa decisión. Entonces, no entendemos los mensajes. Y eso no es responsabilidad de los empresarios, de los agricultores y del gobierno.

Ahora el gobierno nacional habla de culminar Chavimochic bajo la modalidad de Estado a Estado.

Cualquier otra propuesta que no sea la adenda va a llevar más tiempo, porque quien ingrese a construir lo que falta de la presa (30 por ciento) tiene que hacer un estudio de la situación en la que se encuentra la obra y el sistema de construcción. No olvidemos que Odebrecht ha planteado un arbitraje internacional al Estado peruano en las Naciones Unidas. Repito, la decisión para suscribir la adenda es política. Dejó de ser técnica. El MEF se va a alinear a lo que diga el presidente Martín Vizcarra por un tema de coherencia en el gobierno. El gobierno nacional y regional debieron haberse puesto de acuerdo en el 2019. La presa lleva tres años paralizada y ya ha sufrido algunos deterioros. Y no sabemos cuándo se produzca otro fenómeno El Niño. El gobernador Luis Valdez tuvo la mejor oportunidad para destrabar la obra. No lo hizo. Nosotros tenemos que reconocer el esfuerzo de Manuel Llempén, pero no ha sido suficiente. Hay alrededor de 20 mil hectáreas que no entran en producción por falta de agua para regarlas. Esa extensión de tierras fácilmente podrían generar entre 80 y 100 mil puestos de trabajo y duplicaría las exportaciones actuales.