Arequipa: Más de 300 familias de Cayma en riesgo por estar cerca a lecho de torrenteras

Arequipa. El teniente alcalde del distrito de Cayma, Reynaldo Paredes, informó que entre 300 a 400 familias se encuentran en peligro por estar cerca a los lechos de las torrenteras en su jurisdicción. Mencionó que se trata de los sectores Santa Rosa, Mariano Melgar y Embajada de Japón.

“La naturaleza es impredecible y esas viviendas pueden verse afectadas por las lluvias”, sostuvo la autoridad. Esos sectores nacieron de las invasiones, pero con los años obtuvieron sus títulos de propiedad. Aun así, dijo Paredes, son consideradas zonas de riesgo.

Junto a Defensa Civil, la municipalidad de Cayma culminó de limpiar sus tres principales torrenteras. Los trabajos iniciaron en diciembre. Los desfogues también fueron intervenidos para no afectar la zona baja de la localidad.

El teniente alcalde exhortó a los pobladores a no botar basura ni escombros para permitir que venida de torrenteras no se colmaten y no afecten a las viviendas.