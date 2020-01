UNPRG sin dinero suficiente para Plan de Adecuación

Si bien las autoridades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz (UNPRG) han asumido el compromiso de lograr el Licenciamiento Institucional, el diagnóstico situacional no sería favorable para lograr este objetivo. La principal limitante es el tema presupuestal, a lo que se suman las consecuencias de los actos de corrupción y los intereses políticos que sufrió esta institución, que alberga en sus aulas a 16 mil estudiantes.

PUEDES VER UNT y UNPRG, las dos caras distintas del proceso de licenciamiento

Lo cierto es que ayer el rector Jorge Oliva Núñez informó que la universidad presentó el Plan de Adecuación a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cuya implementación significa una inversión de 17 millones 408 mil soles, aunque solo cuentan con 10 millones de soles que forma parte del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 de 150 millones de soles.

Urgen recursos

Ante los miembros de la sociedad civil, Oliva indicó que el proceso para el licenciamiento inició en junio de 2017 para enlazar con el Plan de Adecuación, al que definió como las condiciones básicas de calidad que deben cumplirse y que involucra a 36 indicadores, de los cuales 6 se superaron y 30 no, los que están disgregados en cuatro componentes.

Hasta la fecha la Sunedu no se pronuncia respecto al Plan de Adecuación presentado el 2 de enero pasado, por lo que la autoridad universitaria precisó que tienen hasta mayo próximo para dar viabilidad a los compromisos asumidos.

En ese sentido, remarcó que el principal problema es el financiero. No obstante, aseguró que se utilizará parte del PIA y los saldos financieros anteriores. “Simplemente estamos amoldando nuestro presupuesto al Plan de Adecuación porque de lo contrario Sunedu no aceptará nuestro compromiso si no hay recursos y una fuente de financiamiento (recurso ordinario y directamente recaudados. De los 17 millones de soles nos faltan siete millones de soles”, expresó .

Con relación a los componentes, subrayó que el primero está relacionado a la parte académica con el menor monto de 5 mil soles; mientras el componente de infraestructura requiere 13 millones 425 mil soles, el componente docente e investigación 305 mil soles y servicios para estudiantes y egresados 3 millones 127 mil soles.

Respaldo social

Oliva precisó que no puede asignarse del PIA los más de 17 millones de soles para el Plan de Adecuación, debido a que tienen otros gastos. Es por eso que junto con las autoridades universitarias invocó el apoyo de la sociedad civil a fin de que se forme una comisión de alto nivel para gestionar recursos ante el Ejecutivo.

Reconoció que los actos de corrupción y la intervención política afectaron a la universidad. “Necesitamos el apoyo de todos”, anotó.