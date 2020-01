Mónica Cuti y Luis Álvarez

Estudiantes de las universidades que no lograron su licenciamiento, en Arequipa y Cusco, protestaron. Exigían que la Superintendencia Nacional de Estudios Superiores (Sunedu) les dé una alternativa de solución al problema que se originó con la decisión de no licenciar a las casas de estudios Alas Peruanas, Global y Austral.

En Arequipa los estudiantes de la filial de la Universidad Alas Peruanas (UAP) se congregaron desde las 7:00 de la mañana en las afueras del campus universitario del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Exigían que se dé un plazo de dos años a la casa de estudios, para que pueda subsanar las deficiencias que se observaron, así como ocurrió con la universidad pública de Ica.

También pedían que la casa superior les facilite los trámites documentarios para hacer sus traslados, pues se estarían cobrando montos altos por solicitar algunos formatos.

Además, solicitaban que representantes de la universidad se pronuncien sobre lo que va a pasar con la casa de estudios.

En Cusco, también salieron a protestar los estudiantes de las universidades Global, Austral y Alas Peruanas, de la filial local.

Los más de 300 universitarios protestaron contra la Sunedu. Pidieron poder concluir sus estudios sin inconvenientes en las instituciones acreditadas, sin verse afectados con la reducción de créditos o en el avance de sus respectivas carreras.

Aclaran cierre

Ivette Ágreda, vocera institucional de Sunedu, refirió que el cierre de las universidades no licenciadas no es inmediato, existe un plazo de dos años, suficiente para que los estudiantes de los últimos ciclos puedan concluir. Asimismo, garantizó que no se verán seriamente afectados en la convalidación de créditos, cuando sean incorporados a otras universidades.

Por último, informó que Sunedu no tiene un pedido formal de la UAP para fusionarse con la Universidad Norbert Wiener.

Representantes de Sunedu atenderán hasta hoy en la sede de la clínica San Juan de Dios de Arequipa las consultas de padres de familia y estudiantes.❖