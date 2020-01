Miraflores: delincuente desfigura a golpes a joven para asaltarlo [VIDEO]

Un joven de 21 años de edad denunció que fue víctima de un violento asalto en Miraflores por parte de delincuentes que lo golpearon al punto de dejarlo con varias lesiones en la cabeza y rostro, de las cuales aún se recupera.

Fabio Minuzzo Noceda contó que salió de su vivienda el último domingo al promediar las 4 de la tarde con dirección a un supermercado Vivanda para comprar fruta. Fue en el cruce de las calles 2 de Mayo con General Iglesias que un sujeto lo interceptó para robarle sus pertenencias.

Tras la agresión, el agraviado fue evacuado al Hospital Casimiro Ulloa, donde le diagnosticaron un desvío en uno de los huesos de la nariz, una posible fractura en el pómulo y lesión en la cabeza.

Algunos testigos que observaron el robo identificaron al atacante y aseguraron que vivía cerca de la zona. Por ello, la madre del joven acudió junto a un grupo de policías a la casa del presunto delincuente, sin embargo, él se resistió a identificarse, pese a que le comunicaron que sobre él pesaba una denuncia.

La preocupada mujer pide que la Fiscalía ordene lo más pronto posible la detención del sospechoso. “Es un asesino en potencia en pleno Miraflores. No había serenos no había nada. O sea, uno a las 4 de la tarde ya no puede salir de su casa”, dijo indignada a Canal N.

Por su parte, tras ser dado de alta, Minuzzo Noceda acudió al Instituto de Medicina Legal para que pase los exámenes correspondientes que determinen los daños físicos que le ocasionó el ladrón.