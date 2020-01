Gloria Montenegro: ''El feminismo no tiene nada contra los hombres''

La mañana de este martes 7 de enero, Gloria Montenegro, titular del ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), defendió al feminismo y se refirió a la importancia de la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Durante la entrevista que dio a Radio Exitosa, la ministra Montenegro señaló que la ‘cultura de la igualdad’ debe ser tratada y reforzada en los colegios. Mencionó, además, las campañas ‘Violencia disfrazada de amor’ y ' Hombres por la igualdad'.

Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables declaró esta mañana sobre la igualdad de género y la violencia contra la mujer, el cual calificó como un problema ''estructural, social y cultural''.

“Tenemos que tener no solamente mucha perseverancia y consistencia en el trabajo articulado y estratégico, sino que desde ‘Hombres por la igualdad’ que es uno de nuestros programas al que pedimos que todos los hombres se sumen, se les enseña a dejar actitudes y comportamientos machistas”, indicó la funcionaria.

Programa 'Hombres por la igualdad' busca erradicar los estereotipos de género que afectan a las mujeres. Créditos: Andina.

Como se sabe, ‘Hombres por la igualdad’ es un programa del Mimp, que capacita a varones en temas de igualdad así como en violencia familiar y sexual. Parte de la campaña, fue mostrar a los participantes de la iniciativa en mandiles rosados, acción que buscaba combatir los estereotipos de género.

En relación al programa, Gloria Montenegro destacó la importancia de que los hombres colaboren en la lucha contra la violencia hacia la mujer y aprovechó la oportunidad para reivindicar la lucha feminista señalando que el feminismo ''no tiene nada contra los hombres''.''Porque no podremos luchar por la igualdad si es que ellos no se suman a esta corriente'', explicó.

El programa 'Violencia disfrazada de amor', busca que el público, especialmente los jóvenes, aprendan a identificar comportamientos violento en sus relaciones amorosas. Créditos: Señales de Alerta.

La ministra también habló del programa ‘Violencia disfrazada de amor’, que trabaja con estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que busca dar ‘señales de alerta’ a los jóvenes sobre comportamientos machistas y violentos en las relaciones de pareja.

Montenegro finalizó señalando la importancia de ''cercar al machismo para que vayan dejando esas conductas atrás'' y exhortó a los hogares, los colegios, comunidades y medios de comunicación a sumarse a esta campaña.