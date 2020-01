Por: Manuel Tovar (Huancayo)

Después de tres días de intensa búsqueda, la Policía capturó a Jimmy Porras Camac (27), el hombre que fue grabado agrediendo brutalmente a una mujer en la cochera de un hospedaje y luego la subió en su vehículo en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, en Junín, el último viernes 3 de enero.

El agresor fue hallado con la víctima Karen R.C.P. en un hospedaje en la localidad de Manta en Huancavelica, a tres horas y media de Huancayo.

El general PNP Alejandro Oviedo, jefe de la Sexta Macroregión Junín, precisó que el agresor se mostró sorprendido al momento de su captura, pues no esperaba que lo siguieran hasta Huancavelica.

“Nosotros estuvimos trabajando en forma coordinada con el Ministerio Público de Huancayo desde el día de la denuncia por parte de la administradora del hospedaje y de oficio desde que desaparecieron ambas personas, en este caso tratando de velar por la integridad física de la joven porque se desconocía su estado de salud”.

Ambos fueron conducidos a Huancayo con la finalidad de ponerlos a disposición de la autoridad policial para el inicio de las diligencias. A su llegada la población intentó atacar al sujeto, pero fue resguardado hasta su ingreso a la Divincri.

Tiene cinco denuncias

El 7° Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo ordenó la detención preliminar por el plazo de 72 horas para Jimmy Porras Camac por la presunta comisión de tentativa de feminicidio y secuestro en agravio de Karen R.C.P.

El sujeto tiene cinco denuncias por violencia familiar y también por delitos contra el patrimonio.

Según la Policía, la mujer no sería consciente de que es víctima, pues no quiso denunciar al agresor y su familia no colaboró con su ubicación, ni tampoco denunció su desaparición. La mujer pasará por una pericia, se informó.

Karen fue golpeada cruelmente por Jimmy Porras en la recepción del hotel. La administradora intentó defenderla, pero no pudo ante las amenazas. Luego el sujeto la arrastró hacia la cochera y le rompió la cabeza con una botella. La mujer quedó inconsciente y este la subió a su vehículo.

Otro caso

En Trujillo, la Policía detuvo a Óscar Mantilla, quien intentó quemar a su pareja y a su hijo de 8 años en su vivienda de El Porvenir el último domingo. Será acusado por tentativa de feminicidio.