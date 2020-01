Cuestionan a Cruz del Sur por pintar bus que provocó muerte de 16 pasajeros

Luego de conocerse que el bus interprovincial siniestrado en Arequipa fue pintado por la empresa Cruz del Sur, el especialista en transporte Luis Quispe Candia cuestionó tal decisión.

La República se contactó con el experto para consultarle si existe alguna norma que impida este accionar. Ante ello, Quispe Candia aseguró que a pesar de que no hay ningún impedimento, el vehículo en materia de investigación no debe ser modificado.

“Ese protocolo no tiene que ser así. Ese procedimiento no está estimado en ninguna norma porque se supone que el vehículo no debe ser tocado mientras dura la investigación. No se puede modificar nada en el bus hasta que no concluya la investigación. El hecho de pintar puede provocar que se borre cualquier evidencia”, comentó el especialista.

Asimismo, Quispe Candia cuestionó el permiso que la empresa de transporte recibió de los encargados de investigar las causas del accidente.

“Si bien es cierto que no hay ninguna prohibición, lo que si es cierto es que el vehículo siniestrado queda a disposición de la autoridad, y la autoridad que está a cargo no debieron permitir que el vehículo sea pintado”, mencionó vía telefónica.

Como se recuerda, 16 personas murieron tras el choque de un bus interprovincial y cuatro minivans en Arequipa. Asimismo, al menos 48 pasajeros resultaron heridos.