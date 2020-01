Una joven universitaria de 18 años fue víctima de una agresión sexual al interior de un bus del Corredor Rojo, en San Miguel. Y es que un sujeto de la tercera edad se masturbó contra ella, mientras estaba sentado a su lado.

A pesar del pánico que sentía por el acoso sexual del que fue víctima, ella lo enfrentó y grabó el pene expuesto del sujeto para sustentar su denuncia. Sin embargo, ni los pasajeros ni el chofer del autobús ofrecieron su ayuda, ni retuvieron al sujeto, quien bajó en un paradero de San Miguel. Todo ello sucedió al promediar el mediodía de este lunes 6 de enero.

“¡¿Puede acomodarse su pantalón, es un enfermo?! ¡Acomódese el pene, es una falta de respeto!”, gritó la joven.

Ante ello, el sujeto responde que se equivocó, pero la joven señala que no puede haber equivocación, ya que él se estuvo masturbando por varios minutos.

Una de las amigas de la joven agraviada dijo a La República que representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) aún no se han comunicado con ella para brindarle asesoría y apoyo. Ello pese a que ella misma se contactó con la institución para facilitarles su número telefónico.

Ante el panorama de indiferencia, la joven tuvo el valor de publicar el video en las redes sociales para que las autoridades se movilicen y, con la esperanza, de que la ayuden a identificar y ubicar al agresor sexual.

“No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”, narró la joven.

Cuando es encarado por la joven, el acosador se pone de pie y baja rápidamente del bus. “¡Es horrible que pase situaciones como esta a plena luz del día!”, escribió la joven víctima.