Valeska Rojas Rodríguez acudió al complejo policial ubicado en la av. Aramburú para declarar sobre la fuga de sus compatriotas del Departamento de Investigación Criminal de Miraflores el pasado sábado 10 de noviembre. Ellos fueron identificados como Alexander Eduardo Martínez López (22), Aleidein Jesús Canelon Silva (28) y Anderson Rafael Márquez Pérez (24). Integrarían una banda dedicada a robar relojes de alta gama denominada ‘Los Malditos del Rolex’.

La joven negó que haya hecho ingresar alguna herramienta punzocortante con la excusa de entregarles el almuerzo a los ladrones. Explicó que es imposible que haya sido así porque la Policía Nacional (PNP) revisaba todo lo que llevaba para los detenidos. Se cree que les alcanzó el objeto para que los ladrones puedan huir de la comisaría.

“No tuve ningún tipo de comunicación con ellos. La compraba afuera. Siempre era comida sencilla. Un menú que valían 5 o 6 soles. No tenían cómo decirme si tenían planeado fugarse porque nunca tuvimos contacto directo. Nunca tuvimos una visita. En las comisarías no hay visita”, aseguró.

A mediados de 2019 habría conocido a os delincuentes; desde entonces mantenía una relación informal con Anderson Márquez, uno de los capturados, de quien recién, cuando lo detuvieron, se enteró que pertenecía a una banda criminal.

“Me afectó enterarme de que ellos estaban involucrados en este delito por eso he venido a dar mi declaración. No tengo nada que ver, no tengo nada que ocultar. Utilicé una identificación falsa porque me puse nerviosa”, afirmó.

Recordemos que Rojas fue detenida el 31 de diciembre de 2019, pero dos días después fue liberada porque no hallaron suficientes pruebas que indiquen su colaboración en la fuga de los rateros. Sin embargo, por entregar una documentación falsa cuando le pidieron que se identifique le impusieron una condena de un año de prisión suspendida y el pago de S/400.