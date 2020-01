Auto que trasladaba a familia se despista y deja siete heridos en Tacna

Un violento accidente de tránsito sufrió una familia que se salvó de consecuencias fatales. Ellos se trasladaban a bordo de un auto particular desde la ciudad de Tacna hacia las playas del distrito La Yarada - Los Palos.

De acuerdo a información policial, el auto de placa Z3V-560 ingresaba al sector de Los Palos desde la Panamericana, por la zona de Hospicio. Sin embargo, a la unidad se le habría reventado una llanta, lo que sumado a la velocidad hizo que el conductor perdiera el control y saliera de la carretera. Fue así como el vehículo derribó un poste de alta tensión y terminó con serios daños.

PUEDES VER: Lluvias ya causan daños en las regiones del sur

Personal de la Policía y bomberos se movilizaron a la zona para auxiliar a los heridos, entre los que se encontraban cinco menores de edad. El chofer fue identificado como Christian Lizárraga Delgado (37), mientras que su pareja Margot Callacondo Escobar (36). Los menores afectados son Jorge L. C. de 16 años, Fabián L. C. de 15, Alejandro L. C. de 13, Andrea L. C. de 7 y Brando C. C. de 5 años. Los agraviados fueron trasladados de emergencia hacia el hospital Hipólito Unanue.