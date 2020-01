Accidente en Arequipa: Sutran asegura que bus de Cruz del Sur iba a 106 kilómetros por hora [VIDEO]

El bus de Cruz del Sur que causó la muerte de 15 personas se habría accidentado porque iba a una velocidad de 106 kilómetros por hora, cuando lo permitido era 90 como máximo, según Jorge Beltrán, gerente general de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).

Informó que detectaron este detalle mediante la fiscalización electrónica que realizaron al vehículo. La empresa sería sancionada por infringir la norma y, si se hallan más vulneraciones a la ley, recibiría un castigo mayor.

“Esa información tenemos que corroborarla porque hay ciertos tramos de la vía en los cuales la velocidad excesiva es menor a 90. Eso se relaciona mucho con la campaña que venimos lanzando de exceso velocidad y alcoholemia que busca prevenir accidentes en vías nacionales”, comentó en Canal N.

Sobre las minivans contra las que chocó el ómnibus, Beltrán informó que estos serían informales. Para hacer frente a este problema, la Sutran aumentó a 900 la cantidad de inspectores y detectó los puntos donde hay más autos que laboran de manera clandestina.

“Venimos haciendo grandes esfuerzos a través de inspecciones a nivel nacional. En esta sesión hemos conseguido incrementar. Venimos trabajando intensamente en la informalidad, es una prioridad el sector”, indicó.

Además de la multa por exceso de velocidad que se impondría contra Cruz del Sur, Sutran también sancionaría a la empresa por otras infracciones que habría cometido. “En el transcurso del día iremos informando las otras infracciones que habría cometido la empresa”, dijo.

Familiar de víctima asegura que denunciará a Cruz del Sur

Carlos Luque Chipana, hermano de Angélica Luque, una de las personas que viajaba en el bus de Cruz del Sur que se accidentó, aseguró que denunciará a esta empresa. Cuando se enteró de la tragedia, contó que fue al paradero para preguntarles cómo sucedió, pero no le respondieron.

“Me enteré por la llamada de un hermano. Recién a las 6:30 de la mañana estaba despertándome. Me puse en alerta. Lo único que hice fue intentar llamar a Cruz del Sur, pero no obtuve respuesta. Opté por venir porque no había respuesta. La verdad es que vengo acá y no hay información, dicen que están investigando, que no saben, que todo es extraoficial. Creo que están encubriendo el accidente. Solo sé que mi hermana está en el hospital de Nazca”, comentó.