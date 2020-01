Accidente en Arequipa: hermano de víctima de choque denunciaría a Cruz del Sur [VIDEO]

Cree que están encubriendo al responsable. Carlos Luque Chipana, hermano de Angélica Luque, una de las personas heridas por el accidente, denunció que la empresa Cruz del Sur no le respondió por qué su unidad chocó contra cuatro minivans cuando se dirigía a Arequipa la madrugada de este lunes 6 de enero.

Esta mañana, después de que se enteró de la tragedia, acudió al terminal para preguntar cómo sucedió el choque, pero solo le dijeron que todo estaba siendo investigado. Por ello, Luque cree que estarían ocultando información.

“Me enteré por la llamada de un hermano. Recién a las 6:30 de la mañana estaba despertándome. Me puse en alerta. Lo único que hice fue intentar llamar a Cruz del Sur, pero no obtuve respuesta. Opté por venir porque no había respuesta. La verdad es que vengo acá y no hay información, dicen que están investigando, que no saben, que todo es extraoficial. Creo que están encubriendo el accidente. Solo sé que mi hermana está en el hospital de Nazca”, narró.

Después de que su hermana se recupere, Luque consultaría si se puede denunciar a la empresa. Cree que los familiares de las personas fallecidas y heridas deben señalar a los administradores de Cruz del Sur. "Por nuestra parte, queremos ver la parte legal de cómo resolvemos esto. No es que se accidentaron y punto. Tenemos que tomar acción. No me he comunicado con ninguna persona (familiares de otras víctimas). Nos estamos centrando en la parte médica primero. Eso es lo que nos interesa ahora”, explicó.

Su hermano está trasladándose en un bus de esta compañía hacia el hospital donde están atendiendo a Angélica. No pusieron a disposición un bus para llevar a los familiares de los afectados que viven en Lima. “Es un bus de la empresa que hace servicio normal. Eso es lo que nos han ofrecido”, dijo.

PUEDES VER Hubo más orden y control en los puentes de la Costa Verde

El gerente general de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Jorge Beltrán, informó que el piloto manejaba a 106 kilómetros por hora cuando se accidentó. En la vía donde chocó solo se tenía permitido ir como máximo a 90 kilómetros por hora. En ese sentido, indicó que sancionarán a la empresa.