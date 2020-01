Una cámara lo grabó golpeando a su pareja

Las imágenes son terribles y el caso ya tomó relevancia internacional. Jimmy Jorson Porras Cámac, de 26 años, es buscado por el brutal ataque a su pareja, Karen R. C. P., de 27 años de edad. Fue una golpiza despiadada, que podría no haber tenido ninguna respuesta de las autoridades, de no ser por el video que quedó registrado en las cámaras de seguridad del hotel donde la joven fue masacrada.

Ocurrió el viernes 3 de enero en el distrito de Chilca (Huancayo, Junín). El video ahora es pieza fundamental de la investigación, ya que Karen estuvo al borde de la muerte. El agresor será acusado de tentativa de feminicidio y secuestro.

El comisionado de la Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer, general PNP Augusto Sánchez Bermúdez, condenó este ataque y aseguró que Porras Cámac tiene 5 denuncias por violencia contra otras dos mujeres (exparejas). “Tiene antecedentes, el año pasado fue puesto a disposición del Ministerio Público”, precisó.

Por su parte, la fiscal provincial Yovana Suárez Matos, a cargo de las pesquisas, solicitó el mandato de detención preliminar del agresor ante el Juzgado Penal de Turno de Huancayo.

Las imágenes son crudas. En ellas se aprecia a Porras golpeando a su pareja sin piedad desde que ella se refugia en la recepción del hospedaje. Le da una bofetada y la jalonea, amenazándola con dos botellas.

La recepcionista intenta auxiliar a la mujer, pero el insano sujeto la arrastra de los cabellos hacia la cochera del hostal.

Aquí la mujer recibe un golpe de puño que la envía al piso de cemento. La jalonea una y otra vez mientras ella pide misericordia. Luego le revienta una botella de vidrio en la cabeza y la deja inconsciente.

La secuencia muestra cómo el hombre se retira y luego retorna en su camioneta W2V-617.

Bajo amenazas sube a su víctima a la camioneta y se la lleva, ante la mirada de asombro de dos empleados y huéspedes.

"Ella estaba tirada en el suelo. No peleó, no se defendió, no se movió", sostuvo un oficial de la Policía, sobre la víctima.

“Gracias a Dios que tenemos este video, por más horrible que sea”, expresó el agente al ver las tremendas imágenes que se hicieron virales. En redes sociales, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior se pronunciaron y expresaron indignación.

Cruel agresión que sufrió mujer en hospedaje en #Chilca debe ser investigada y sancionada con celeridad. Coordinamos con @PolicíaPeru para llegar a la víctima. Rechazamos la inacción de los testigos. Si vemos un acto de violencia, actuemos. ¡Podemos salvar una vida!, señala un tuit del MIMP.

El general Sánchez Bermúdez asegura que quienes agredan, intenten matar o asesinen a mujeres serán capturados por la Policía y sus crímenes no quedarán impunes. “La Policía no va a bajar la guardia, va a desplegar todos sus recursos para capturar a los agresores”.