Cuatro sujetos armados le robaron más de 16 800 soles a una prestamista que se encontraba dentro de la empresa de transporte Etusa, ubicada en el Asentamiento Humano Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El suceso ocurrió el último viernes 3 de enero, alrededor de las 2:00 p.m.

Las cámaras de seguridad del local captaron el preciso momento en que los ladrones descienden de un auto e ingresan al establecimiento. Tal como se ve en las imágenes, los malhechores se dirigen hacia su víctima, la encañonan y rebuscan el dinero.

“Han venido directo a mi persona. Uno de ellos ordenaba que me sacaran todo. Me metieron la mano por todos lados y me sacaron la plata. Uno de ellos retrocedió y disparó al aire. Me han podido disparar”, mencionó la prestamista, quien prefirió mantener su nombre en reserva, para América TV.

Tras unos breves segundos, los sujetos huyen del lugar con rumbo desconocido.

Al lugar llegaron agentes de la Depincri 1 del distrito, quienes ya tienen los videos de las cámaras de seguridad para la identificación de los ladrones.

Por su parte, la agraviada señaló que es la primera vez que le roban durante los 12 años que trabaja en la empresa.