Una pequeña cachorra de raza mastín napolitano, que era víctima de maltrato por parte de su propia dueña, pertenecerá a la Brigada Canina de Surco desde este próximo mes de marzo.

La perra bautizada como Napolitana saldrá a patrullar las calles del distrito luego de superar la enfermedad de anemia y los prolapsos de las glándulas lagrimales que tenía en sus ojos.

“No va a salir en verano porque es muy riesgoso por el calor intenso. A partir de marzo, que baje la temperatura, saldrá a patrullar. Durante enero y febrero seguirá su instrucción”, contó Pedro Ramos, veterinario de la Brigada Canina de Surco.

Como se recuerda, la mascota recibió el auxilio del personal municipal a pedido de los vecinos de la cuadra 2 del pasaje José Pablo de Olavide. Ella fue recuperada de un área común de un pequeño edificio.

Se le encontró en estado de desnutrición. Por lo que poco a poco fue recuperando su peso. Asimismo, pasó por terapia psicológica para dejar de ser agresiva.

De acuerdo con el instructor Eder Pineda, al principio, fue rechazada por varias personas tras ser puesta en adopción. No obstante, la organización gubernamental la acogió para que integre la Brigada Canina.

“Le estamos enseñando a ser sociable con las personas y otros perros. Que haya sido maltratada no quiere decir que no pueda cambiar la mente. Antes no se dejaba acariciar. Tiene la fuerza para fácilmente tumbar a una persona”, relató Pineda.