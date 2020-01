Callao: dejan dos balas y amenaza de muerte en casa de salsero [VIDEO]

El cantante de salsa Junior Flores Aguirre denunció que sujetos dejaron en la puerta de su casa dos balas y una carta en la que se lee “plata o plomo si quieres seguir cantando”. El hecho ocurrió la mañana de este sábado 4 de enero en su vivienda ubicada en el Callao.

El artista acudió a la comisaría a denunciar esta amenaza; aclaró que no tiene problemas con ninguna persona. “Vi la rejilla de mi puerta, donde dejan los recibos, abro la rejilla y encuentro una carta y dos balas”, contó.

La víctima teme que le hagan daño mientras se presente en algún evento o camine por la calle. Aseguró que recién lleva un año cantando, por lo que no gana mucho dinero.

“Pensarán que estoy facturando porque me ven en los eventos del Callao. Estoy preocupado porque no tengo problemas con nadie, no hago daño a nadie, lo único que hago es cantar para que la gente la pase bien”, afirmó.

Los policías le dijeron que enviarán las pruebas de la amenaza de muerte a la Fiscalía para que inicien una investigación. También le advirtieron que tenga cuidado y le pidieron su declaración para elaborar el atestado policial.

“Espero que estas personas piensen o recapaciten y se den cuenta de que solo quiero cantar para el bien de mi familia. Tengo que seguir cumpliendo con mi trabajo, no puedo cancelar mis shows”, manifestó.