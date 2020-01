Consejo Regional pedirá explicaciones a gobernador de Arequipa

Edwar Quispe

La elección del presidente y vicepresidente del Consejo Regional de Arequipa pasó a un segundo plano. El nuevo escándalo del gobernador Elmer Cáceres Llica acaparó el acto. Al inicio de la sesión, más de un legislador pidió que se cite formalmente a la autoridad regional para que explique su comportamiento en Camaná.

Según un video difundido, la autoridad es sindicada por vecinos de agredir a su esposa Jenniffer Neyra y a otro transeúnte. Hay versiones encontradas sobre el suceso: en las imágenes no se aprecia el maltrato, empero estas develan a una autoridad en una situación poco común para su investidura.

El único punto en agenda de la sesión extraordinaria era la elección del nuevo titular regional. El saliente presidente Veto Bernal pidió unos minutos para entregar diplomas de reconocimiento a sus colegas. El consejero José Luis Hancco pidió que el nuevo presidente tome en cuenta la gestión y el comportamiento del gobernador Cáceres, para que sea citado por lo ocurrido en Camaná. “Es una situación difícil, el gobernador tiene temas que preocupan”, afirmó.

Lo secundó la consejera Kimmerlee Gutiérrez y solicitó otra sesión extraordinaria para citar a Cáceres. “Debemos dar un mensaje de que no apoyamos golpeadores u otro tipo de violencia”, dijo.

Bernal, quien dirigía la sesión, pidió que las futuras intervenciones se hagan respecto a la elección. No le hicieron caso.

Harbert Zúñiga sugirió que este tema sea discutido en una nueva sesión, para no desnaturalizar la sesión extraordinaria. "No hay una causal legal para poder sancionar al gobernador, no la tenemos, así la quisiéramos", expresó.

Al finalizar la sesión, José Hancco dijo que sí es posible una suspensión a Cáceres Llica, pero debe analizarse.

Zúñiga explicó que hay un acuerdo para actualizar y modificar las causales de sanción para los consejeros y el gobernador, donde pueden entrar a tallar las faltas éticas, morales, entre otras, pero aún así se aprobara, esta no es retroactiva. Así que no podrían sancionar a Cáceres por lo ocurrido en Año Nuevo.

No es fácil sacarlo

El vicegobernador Walter Gutiérrez señaló que tiene el video completo donde se aprecia la agresión. Gutiérrez insistió en pedir al gobernador un tratamiento psiquiátrico. Según él, Cáceres sufre de alcoholismo, del cual se dio cuenta en la campaña.

Para el abogado Jorge Sumari, solo una revocatoria podría sacar a Cáceres. Pero ese proceso se prolongaría hasta junio de 2021.

Para empujar una consulta popular se deben juntar 280 mil firmas, el 25% de los ciudadanos en Arequipa. Declarada la validez de las rúbricas, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a la revocatoria, donde la ciudadanía decide si Cáceres se va o se queda. Los kits para recolectar las rúbricas se venderán a partir de junio próximo. La incapacidad moral no está contemplada como causal de vacancia. En resumen, sería más fácil sacar al presiente Martín Vizcarra que al gobernador regional. La renuncia tampoco es viable, el cargo es irrenunciable, según la norma.