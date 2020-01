Cercado de Lima: mujer apuñala a presunto acosador sexual

Una mujer, que vivía inmersa en acoso sexual desde hace 5 meses, apuñaló a su vecino con un cuchillo. El accionar violento de Katty Talla Benito (22) se desencadenó dentro de una quinta del Cercado de Lima.

El violento hecho se suscitó en el pasadizo de una vivienda multifamiliar, donde Prieto Condenso, un anciano de 61 años, fue atacado tras insultar a Katty, quien ese memento estaba sacando su carretilla para vender emoliente.

El altercado entre los inquilinos se dio porque Katty dejó la carretilla en el pasadizo principal de la vivienda. Esta situación incomodó al anciano, quien reaccionó con insultos que denigraban la dignidad de la mujer.

La Policía se enteró del hecho violento gracias al reporte de unos vecinos, Por fortuna, el patrullero circulaba cerca a la quinta. La captura de la mujer fue inminente, pues el hombre estaba desangrándose.

Cuando llegaron a la vivienda multifamiliar, los agentes procedieron a la captura de Katty, quien en estos momentos se encuentra en la comisaría de Monserrat en el Cercado de Lima.

Respecto a la polémica de que la mujer actuó en defensa propia, un policía de la jurisdicción de Monserrat dijo que su accionar fue “una defensa, sin embargo, no podemos justificar una agresión con un arma punzocortante”.

“Ella pudo haber hecho la denuncia en su momento. Según la agresora, no lo pudo hacer porque no tenía documento de identidad. No hay excusa. Sin el documento se puede denunciar. Solo se necesita la impresión digital”, añadió.