Arequipa: Consejo Regional sin producción ni control a gestión de Cáceres

Roberth Orihuela Q.

El Consejo Regional, dentro del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), se asemeja a un pequeño Congreso. Legislar, fiscalizar y representar son sus funciones. Tiene 14 representantes de las 8 provincias de Arequipa. Los consejeros Edy Medina, Harberth Zúñiga y José Luis Hancco admiten que el organismo que ellos conforman tuvo una pobre producción y está desorientado.

En 2019, aprobó 18 ordenanzas. La mayoría no tuvo un efecto importante. Son cambios a normas pasadas o aprobaciones de oficio sin relevancia. Por ejemplo, la ordenanza N° 407 ratifica el plan regional de seguridad ciudadana o la ordenanza N° 404, que declara de interés la formalización de la pequeña minería y minería artesanal.

La única norma, destaca Hancco, es la ordenanza que da facultades a la gerencia de Energía y Minas para sancionar a las pequeñas mineras y mineras artesanales que contaminan el medio ambiente.

En tanto, en acuerdos regionales se aprobaron más de 85. Pero su contenido es exhortativo o iniciativas para que haya interés en la ciudadanía sobre temas como el uso del plástico, pirotécnicos en las fiestas navideñas o el uso de centros deportivos para conciertos o eventos extradeportivos. Saludos a la bandera que hacen pensar si merecieron los S/ 720 mil que recibieron en dietas el 2019, más del 60% de su presupuesto que ascendió a S/ 1.2 millones.

Sin fiscalización

La presunción de actos de corrupción y funcionarios de Cáceres metidos en escándalos fueron moneda corriente en el Ejecutivo. La mayoría de consejeros controlados por el oficialismo se hizo de la vista gorda. Hubo comisiones. Por ejemplo, para investigar a la cuestionada gerencia de Transportes, pero el informe entregado por el consejero exfutbolista Ysrael Zúñiga fue deficiente. El gerente Grover Delgado no colaboró.

De igual manera, la comisión que investigó el pasacalle regional. Se trata de un informe con recomendaciones de sanciones y perjuicio económico, pero incompleto por carencia de información oficial.

Denuncias graves contra el Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI) de la Ugel Norte pasaron inadvertidas. Este medio puso al descubierto cómo se cobraba a los colegios para no fiscalizarlos. A su favor, el presidente de la comisión de Educación, Miguel Guzmán, dijo que nadie lo enteró de la noticia (¿no leerá los diarios?). En salud se denunció irregularidades en el concurso de nombramientos. Pero el presidente de la Comisión de Salud, Santiago Neyra, tampoco actuó.

El GRA invirtió en una plaza en la Asociación Jardín del Colca, donde el gobernador Elmer Cáceres y su exasesor tienen lotes. Los consejeros tampoco dijeron nada.

PUEDES VER: Año Judicial se inicia con plantones de magistrados del sur

Se conformó la comisión para investigar a Autodema cuando la Fiscalía intervino a una funcionaria cobrando coimas. Días antes, el gerente Marcelo Córdova fue blindado pese a las constantes falencias y denuncias en su contra.

Para el consejero Harberth Zúñiga, el Consejo Regional perdió filo fiscalizador porque algunos legisladores de oposición se alinearon con la gestión de Cáceres. Estos son Richard Cervantes, Santiago Neyra y Miguel Guzmán. Para Edy Medina, es falta de presupuesto para fiscalizar y culpa al entonces presidente Veto Bernal de no solicitar recursos. Por otro lado, en las sesiones prima el desorden.

Las sesiones tienen tres partes definidas: informes, pedidos y el debate de la orden del día. Pero las dos primeras toman más de dos horas y no deberían ser más de 60 minutos. Los consejeros constantemente debaten en una sección que no corresponde. El experimentado consejero Medina es el principal crítico de esta falta de orden. “Nos ponemos a debatir en momentos en que no se permite. El debate debe hacerse solo en la orden del día”, indica casi a menudo en las sesiones. En la última sesión incluso hubo gritos e improperios en los pedidos.

Una mayoría viajera

Este año los consejeros gastaron S/ 62 mil en viáticos sin contar pasajes. Los mayores viajeros: Santiago Neyra, Miguel Guzmán y Richard Cervantes. Los consejeros de oposición son los que menos han viajado. Es decir, Harberth Zúñiga, Ysrael Zúñiga y Edy Medina. Juntos han gastado menos de S/ 3 500 en todo el año.

Medina explica que él mismo se tiene que pagar los viajes porque cuando ha pedido a Bernal, le han dicho que no hay dinero o demoran tanto en devolver que ya es mejor evitar la molestia.