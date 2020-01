Una madre de familia denunció que la Fiscalía de San Juan de Lurigancho no ordenó la prisión preventiva para el sujeto que es acusado de realizar tocamientos indebidos a su hija de 5 años, pese a que existen una serie de pruebas que confirmarían que se cometió el delito.

La mujer contó a La República que el 27 de diciembre la niña le confesó entre lágrimas que su tío Kliver Vargas Castillo (37) la había manoseado mientras ella descansaba dentro de su casa en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui de SJL.

Vanessa Cristóbal Cahuana (34) decidió poner la denuncia ante la Comisaría 10 de Octubre, por lo que el hombre fue intervenido por la Policía, la cual dio parte del caso al Ministerio Público.

El médico legista confirmó que las lesiones en los genitales de la niña se debían a tocamientos hechos por una mano. No obstante, en la cámara Gesell la menor no afirmó ello y dijo que su tío le agarró la espalda, por dicho motivo el fiscal encargado decidió no solicitar la prisión preventiva.

La madre asegura que en privado la menor le ha contado cómo su tío la tocó indebidamente en sus partes íntimas y que no lo hizo en la cámara Gesell por vergüenza, por lo que solicitará que se reconsideren las pruebas que incriminan a sujeto.

“Es una niña de 5 años, se intimida ante otras personas, le da miedo. (…) Yo pido justicia y que prosigan con este caso, no me voy a quedar tranquila y no voy a dejar que ese hombre esté andando tranquilo burlándose de mi hija porque todo esto me duele. No es fácil lo que estoy pasando, andando de acá para allá, he perdido mi trabajo. (…) Es difícil ver cada día a mi hija cómo llora”, declaró entre lágrimas la mujer.

Asegura que la menor no deja que nadie se le acerque y ha cambiado de comportamiento, al punto que no quiere que ni la bañen. Hasta la Fiscalía de San Juan de Lurigancho llegaron representantes del Ministerio de la Mujer para brindar soporte a la denunciante y la menor.

El acusado, quien es defendido por su familia, tendría antecedentes similares. Según la denunciante, el sujeto habría tocado indebidamente a su hermana cuando era menor de edad.