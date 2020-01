Extranjero que asaltó en restaurante de San Borja confiesa que dinero era para velar a su madre [VIDEO]

Se acabaron sus fechorías. Hace unos días, un ciudadano extranjero fue detenido por los propios transeúntes tras asaltar en el restaurante Fridays en San Borja; ahora, el delincuente venezolano mencionó que lo hizo por su difunta madre.

El sujeto identificado como José David Asoca Villarroel también había robado en un velatorio en San Isidro, horas antes de cometer la acción ilícita. Según las grabaciones del lugar, el extranjero realizó los crímenes con la ayuda de un cómplice.

Cuando la Policía intervinó a José Asoca, el criminal poseía un revólver con cinco cartuchos, algunas tarjetas de crédito y dinero de las víctimas. Al ser conducido a la comisaría del lugar, el malechor intentó justificar el robo de los relojes, dinero y más.

“Las iba a vender, ya que mi madre que estaba en Venezuela había fallecido, y como no tenía plata para ir la iba a utilizar para eso”, mencionó Asoca en un intento por evadir a la justicia.

Por otro lado, los policías le preguntaron sobre sus antecedentes penales, nuevamente el delincuente negó haber realizado otro asalto cuando se conocía que José David Asoca había robado ese mismo día a un anciano. “Primera vez que cometo un delito”, dijo.

Asi también, negó que utilizará armas y a su cómplice. “Estaba desayunando y como no tenia plata buscaba la forma de conseguir dinero. Yo no tenía armamento y solo jalé la cadena que tenía en el bolsillo. No me esperaba una motocicleta”, declaró.

Extranjero es abatido por la Policía.

PUEDES VER Sunedu licencia a U. Señor de Sipán y deniega a Las Américas

Agregó que no tenía motocicleta. “Eso no es verdad. No me esperaba ninguna motocicleta. Fui reducido por los mismo agraviados y por la misma gente que estaba por el lugar. Incluso habían venezolanos que me golpearon en la cabeza con un casco", puntualizó.

Sin embargo, como se muestran en las imágenes, ese día fue a un velatorio, donde asaltó con un arma a un anciano. Además, a los exteriores del lugar en San Isidro, lo esperaba una persona en motocicleta.

Asaltante venezolano se victimizó ante policías.

La Policía está en busca de su cómplice en diferentes centros de comerciales. Mientras tanto, José David Asoca Villarroel está siendo investigado por hurto agravado. El General de la Policía Nacional del Perú, Herbert Ramos, jefe de la Región Policial Lima, pidió a las víctimas acercarse a formalizar la denuncia.