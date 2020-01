Reportan muerte de vicuñas por incremento de rayos en Puno

Los camélidos andinos figuran entre los animales más afectados por el incremento de tormentas eléctricas en la región de Puno. De acuerdo a información policial, el pasado jueves al promediar las 10:30 horas murieron cuatro vicuñas madres y una cría a causa de las descargas eléctricas. El hecho fue reportado en el distrito de Santa Lucia en la provincia de Lampa.

A la zona llegaron trabajadores de la Municipalidad de Santa Lucía y se encontró a los animales tendidos en el suelo. Seguidamente, se comprobó que los camélidos murieron a causa de los rayos.

Recientemente, una muchacha de 19 años murió tras ser fulminada por un rayo en la provincia de Melgar. De acuerdo a especialistas del Senamhi, las descargas eléctricas pueden causar daños al sistema nervioso central, alteraciones del ritmo cardiaco, convulsiones o la muerte al paralizarse el centro respiratorio

Por lo tanto, recomiendan a la población que vive en zonas rurales a no trabajar ante la ocurrencia de tormentas eléctricas. Se recomienda no utilizar aparatos electrónicos como celulares, no refugiarse al costado de árboles y postes de luz debido a que serán más propensos a recibir una descarga eléctrica. Así también evitar estar junto a animales y mantenerse dentro de sus viviendas lejos de las ventanas.