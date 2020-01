PNP: ordenan detención de agente que pidió coima a mototaxista [VIDEO]

La décimo tercera Fiscalía Militar Policial ordenó que detengan durante 7 días al suboficial de tercera Darling Jefferson Domínguez Rafael porque pidió una ‘coima’ a un mototaxista venezolano a cambio de no detenerlo, pues no tenía sus documentos de identificación.

El conductor grabó el momento en que el policía le pidió S/50 mientras lo trasladaba por Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. “¿Cuánto más vas a redondear chamo? Redondéalo de una vez para no llevarte, 100 soles que te vas a gastar. ¿Treinta soles, qué es eso?. 50 complétame. Yo estoy siendo muy condescendiente contigo”, reclama el efectivo policial.

Después de que el video se viralizó, el mototaxista aseguró que el policía le estaba cobrando un dinero que le debía, pues antes había sido su jefe. Pese a ello, la mencionada fiscalía ordenó que se le detenga por “presuntos delitos de función de desobediencia o abandono o retardo de servicio de guardia o patrulla penados en el Código Penal Militar Policial”.

“Grabé un vídeo dónde sale un policía y me está pidiendo plata supuestamente. Pero el vídeo si fue mal intencionado de mi parte, lo edité un poco para que pareciera que me está pidiendo plata. Yo lo conozco desde hace un tiempo, fui mi jefe. Yo trabajé con él un tiempo y le quedé debiendo un dinero. No pude contactarlo y en el vídeo me está cobrando”, contó la víctima.

Otros policías también serán detenidos

Este viernes 3 de enero, policías de la comisaría de Canto Rey, de San Juan de Lurigancho, habrían golpeado a un indigente en un cementerio de este distrito. Por ello, la misma fiscalía ordenó que se les detenga durante siete días.

Se trata de los suboficiales de tercera Jefry Dennis Galvez Montes, Kevin Lorens Olgado Huillca y José Genaro Paico Carranza. Serán investigados por los delitos de desobediencia, violación de consigna y abandono o retardo de servicio de guardia o patrulla.