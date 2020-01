Trujillo: sujeto confesó a sangre fría que atacó con un cuchillo a su expareja [VIDEO]

Un hombre fue detenido por haber atacado con un cuchillo a su expareja solo porque ella no quiso retomar la relación sentimental que ambos terminaron semanas atrás. Este nuevo intento de feminicidio ocurrió en el centro poblado Alto Trujillo, región La Libertad.

Silvia Marín Nieves contó que ella se encontraba tranquila y de pronto fue abordada por detrás por Naval Saldaña Carrión, quien sin miramiento alguno le lanzó una cuchillada en la espalda para luego huir mientras la mujer quedó tendida desangrándose con el arma blanca incrustada.

Vecinos y familiares la auxiliaron trasladándola de emergencia hacia el hospital Belén, donde los médicos hicieron denodados esfuerzos para retirarle el cuchillo. Ella quedó internada en el nosocomio bajo observación y se espera su pronta recuperación.

La víctima aún recuerda los momentos de terror que vivió cuando fue acuchillada por quien en algún momento le juró cariño. “Yo noté que me llamó, me dijo Silvia. Yo miré para atrás cuando me clavó el puñal”, narró la agraviada a América Noticias.

En tanto, tras poner la denuncia en la comisaría del sector, la Policía Nacional hizo una intensa búsqueda del agresor y horas después lo logró detener caminando por las calles del distrito como si nada hubiera pasado.

Una vez en la dependencia policial, Saldaña Carrión confesó sin remordimientos cómo atacó a su expareja e incluso dio detalles. “Yo no me pude contener, de verdad, y yo lo hice. Yo le metí un cuchillazo en la espalda”, reveló ante la sorpresa de los policías.

La víctima, quien ya contaba con medidas de protección, pide que el potencial feminicida no sea puesto en libertad, pues teme que la vuela a atacar y esta vez acabe con su vida.