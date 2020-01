Caso 3: “Mi novio elige que ropa me pongo porque me cuida”. Eso no es amor, es violencia

La imagen va mucho más allá de lo superficial. La ropa, los accesorios, el perfume, el peinado o los zapatos que quieras ponerte, reflejan algo de tu mundo interno, es una forma de contarles a los demás cómo eres o cómo te sientes realmente y no es nada saludable que alguien pueda controlar, imponer o prohibir sobre tu imagen. Muchas personas buscan controlar a su pareja de esta manera, y es en ese momento donde empiezan los problemas, como es el caso de Silvana.

“Cuando conocí a Franco (27), siempre se mostraba muy atento y cariñoso conmigo y todo el tiempo destacaba mi apariencia y mi forma de ser. Pero después de tres años de relación, ya no puedo ni elegir mi ropa sola, porque cada vez que lo hago me dice frases como: “si estás pensando salir así a la calle estás equivocada”, “si te pones eso, no sales”, “te cambias de ropa o no salimos” o “seguro te pones eso para provocar a otros hombres”, y siempre que planemos salir juntos las discusiones son por lo mismo”, comenta Silvana (32).

Así como en otros aspectos de nuestra vida, todos tenemos el derecho de elegir qué es lo que queremos proyectar al mundo con nuestra imagen y apariencia. Si un hombre pretende cambiar nuestra forma de vestir, es porque está revelando una conducta de manipulación, machista, control e inseguridad.

Reconoce las señales

Los reclamos inician cuando las mujeres usan polos escotados, vestidos, shorts o faldas cortas. Muchas veces los hombres juzgan esta forma de vestir insinuando que la mujer quiere atraer a otros hombres, mientras que ella solo quiere sentirse bien consigo misma.

Dos personas que se aman deben aceptarse tal y como son, sin obligar un cambio de identidad. Todos tenemos nuestros propios gustos, necesidades, y cosas que puedan ser diferentes a otras personas, por este motivo, para que una relación crezca sana se debe respetar las diferencias. Para evitar discusiones, la mejor opción es entablar una buena comunicación para evitar una relación tóxica o la violencia física.

Campaña “Violencia disfrazada de Amor”

La campaña de prevención emplea frases que muchas veces hemos escuchado a alguna hija, hermana o amiga para explicar la “atención” que sus enamorados les brindan. Frases que muchas veces interpretamos como demostración de amor, interés y protección pero que en realidad justifican la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres.

Detrás de estas frases se oculta la verdadera raíz de la violencia: el machismo, que establece relaciones de poder por las que los hombres asumen que pueden controlar y ejercer dominio sobre las mujeres, que inclusive llega hasta el feminicidio. Las mujeres deben identificar a tiempo las señales de alerta y situaciones de control durante el enamoramiento, a fin que corten sus relaciones de pareja cuando estas son desiguales y no se basan ni en la confianza, ni en el respeto mutuo.

Identifica al agresor y denúncialo. Si vives una situación de violencia o conoces de un caso, acude a: Centro Emergencia Mujer (CEM), Línea 100, Chat 100, Centro de Atención Institucional Frente a la Violencia Familiar (CAI), Policía Nacional del Perú, Centro de Salud Mental Comunitaria, ALEGRA – Ministerio de Justicia. Más información ingresa aquí.

Publirreportaje