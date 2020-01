Ate: hombre volvió a la agencia de empleo donde robó para pedir trabajo [VIDEO]

Gianmarco Luquillas Ramírez (24) volvió a la agencia de empleos donde había robado una laptop y S/5 000 para pedir trabajo. La encargada de la empresa, Ruth Díaz, denunció que el ladrón quedó libre porque así lo decidió el fiscal de la comisaría de Ate Vitarte.

Las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en la cuadra 56 de la avenida Nicolás Ayllón, en Ate Vitarte, grabaron el momento en que este sujeto delinquió. Esto ayudó a que las autoridades lo detengan.

“El día de ayer logramos capturar al delincuente que entró a robar a la oficina. Entonces, me acerco con el delincuente a la comisaría de Ate Vitarte. Al fiscal le comento cómo va a ser el procedimiento y me dice que lo van a soltar en 4 horas, que él no puede estar detenido, pese a que aceptó que ha sustraído la laptop y el dinero”, contó en RPP Noticias.

Para la víctima, el hecho de que el ladrón escuchara que lo iban a soltar en 4 horas, lo motivó a mentir, pues aseguró que había vendido la laptop en Paruro. Después de ello, la mujer pidió que un policía vaya a la casa del delincuente para reconocer su dirección.

“Me dicen que no porque tienen muchas denuncias (que atender) y prácticamente quedó en el aire”, contó. El fiscal le pidió que consulte sus dudas con su abogado cuando ella le preguntó qué debía hacer para que no suelten a Luquillas.

Cabe señalar que este sujeto fue a la agencia de empleos a pedir trabajo ayer, jueves 2 de enero.