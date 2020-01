Aeropuerto Jorge Chávez: cientos de pasajeros afectados por cancelación de vuelos nacionales [VIDEO]

Cientos de pasajeros se encuentran varados en el interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez luego de que sus vuelos sean cancelados o presenten un retraso en su horario.

El suceso ocurre desde la mañana de este jueves 2 de enero. Según informó Canal N, las aerolíneas Viva Air y Peruvian Airlines presentan problemas en sus vuelos por el mal clima que se registra en las ciudades de Cusco, Arequipa y Tacna.

Un usuario señaló que una de las aerolíneas ha prometido acomodar a diez pasajeros en sus cuatro vuelos diarios a partir de mañana. No obstante, este cambio no sería de gran ayuda para algunos de los usuarios.

“Si somos más de 180 pasajeros afectados, sacando cuentas, vamos a tener que esperar hasta el lunes para viajar”, reclamó.

Asimismo, las personas que solicitaron la devolución del dinero denunciaron no tener respuesta de las empresas.

“Cuando pedimos el reembolso, nos dijeron que no nos pueden ofrecer el hotel y que deben sentarse en el piso”, mencionó una usuaria extranjera.

Todos los afectados hicieron un llamado a las aerolíneas para exigir una solución inmediata.

Por su parte, Latam también presentó vuelos retrasados, los cuales fueron regularizados desde las 10 de la mañana.

Viva Air continúa vendiendo pasajes pese a cancelaciones

De acuerdo con Canal N, la empresa de vuelos nacionales e internacionales continúa vendiendo boletos para mañana, pese a tener alrededor de 300 pasajeros que no han podido viajar.

Al ser consultada Katherine Rondón, una representante de Viva Air, indicó que eran dos operaciones distintas y que se iba a tratar de brindar soluciones para los pasajeros afectados.

No obstante, los pasajeros aseguraron no tener alojamiento, ni otro vuelo programado. Incluso, uno de los agraviados denunció que no abordó su vuelo debido a que las pantallas del aeropuerto lo mostraban cancelado.