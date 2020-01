Tacna: Cuestionan viaje de gobernador Juan Tonconi a Corea del Sur

Una serie de críticas recaen sobre el gobernador de Tacna, Juan Tonconi, debido a su próximo viaje a Corea del Sur. Diferentes autoridades, entre ellas la consejera delegada Luz Huancapaza, se han mostrado disconformes con las intenciones de la autoridad regional. También cuestionó el oficio a través del cual Tonconi solicita realizar este viaje acompañado del consejero Iván Copaja. Huancapaza manifestó que Tonconi remitió un oficio al Consejo Regional de Tacna el pasado 27 de diciembre solicitando permiso para viajar a Corea del Sur. Sin embargo, tres días después envió otro oficio señalando que será acompañado por el consejero.

“Normalmente no se da de la forma como se ha dado este oficio, el primero es el permiso para el gobernador y luego con la invitación al consejero regional, ya dirigiéndose a un consejero regional que es Iván Copaja, ya esto lo evaluará el pleno del consejo”, señaló a Radio Uno.

De otro lado, la consejera indicó que los viajes de Tonconi en el 2019 no ofrecieron ningún resultado positivo a Tacna. Por ejemplo, se fue a la República Popular de China para visitar lugares relacionados al desarrollo y cooperación internacional y el segundo fue a Canadá para participar de la Convención Minera PDAC 2019.

“Se fue a China y no hay resultado, se fue a Canadá y no hay resultados, Tienen que evaluar y reflexionar si se dará el permiso o no al gobernador”, finalizó.