Lista de playas en las que realizarán despistaje gratuito de cáncer de piel

Debido a los altos índices de radiación ultravioleta que existen en el Perú, la Liga Contra el Cáncer iniciará este fin de semana una campaña para que los bañistas que acudan a las playas de Lima y Callao participen de un despistaje gratuito de cáncer de piel.

Con el apoyo de tres unidades móviles, especialistas oncológicos recorrerán playas desde Ancón hasta La Punta para realizar evaluaciones preventivas, distribución de bloqueadores y charlas informativas.

“Esta enfermedad es totalmente prevenible si se toman las medidas de protección necesarias como el uso adecuado del bloqueador solar, lentes de sol, sombreros de ala ancha y la realización de un chequeo preventivo una vez al año”, recalcó Damary Milla, gerente general de la Liga Contra el Cáncer

Estas son las playas de Lima y Callao donde se harán los despistajes:

-Las Sombrillas (Barranco). Sábado 4 y domingo 5 enero.

-Los Yuyos (Barranco). Sábado 11 y domingo 12 enero.

-Agua Dulce (Chorrillos). Sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 enero.

-Las Sombrillas (Barranco). Sábado 1 y domingo 2 febrero.

-La Punta (Callao). Sábado 8 y domingo 9 febrero.

-Ancón (Ancón). Sábado 15 y domingo 16 febrero.

-Agua Dulce (Chorrillos). Sábado 22, domingo 23 y sábado 29 febrero.

Campañas en centros especializados

Para el público que no pueda asistir a los diversos balnearios, la institución pone a disposición sus Centros de Prevención y Detección ubicados en Pueblo Libre, Cercado de Lima y Surquillo en donde se vienen realizando despistajes de cáncer de piel con un costo social,

Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Para mayor información pueden visitar la página de la Liga.