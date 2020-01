Un sujeto, identificado como Ronald Joel Vilchez Sicche, intentó asesinar a su tía y prima luego de que los tres tuvieron una discusión familiar. El hecho ocurrió en la vivienda de las víctimas, ubicada en el distrito de Comas.

Tal como se le puede oír en el video, el agresor quiso echarles aceite caliente en sus rostros, matarlas, provocarles cortes con una botella de vidrio y quemarlas. Las dos víctimas del ataque tuvieron que esconderse en una habitación; sin embargo, Ronald Vilchez continuó lanzando amenazas.

‘‘Llama a emergencias porque voy a matar a tres personas. Voy a tirar el balón de gas y voy a encender a todos’’, se puede escuchar decir al agresor en el video compartido por América.

Los vecinos llamaron a la comisaría Túpac Amaru, en Comas, tras lo cual llegaron efectivos de la Policía y detuvieron al hombre. Él será denunciado por tentativa de feminicidio, según señaló el comandante Christian Toledo.

‘‘Ya se ha recibido la disposición del comando. Desde la fecha ya se le va a brindar todas las medidas de protección durante las 24 horas para salvaguardar la integridad física de esta familia’’, agregó la autoridad.

No obstante, la prima del sujeto teme que este sea liberado, por lo que pide garantías para su familia. ‘‘De repente porque no tengo nada todavía lo pueden soltar y ese es mi susto’’, expresó.

Vilchez Sicche tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y comercialización de droga. Además de ello, en medio de las amenazas confesó un asesinato.

‘‘¿Yo me he ido preso por matar a Coco Marín? ¡Dime! ¿Yo me he ido preso por matar a Coco Marín, que vivía al frente? Porque yo lo maté porque me llegó al (....) Porque invadió la privacidad de mi papá’’, asegura. Por el momento el sujeto se encuentra a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Comas.