Desde este año, las universidades públicas o privadas con licenciamiento institucional podrán abrir “carreras itinerantes” para que los alumnos de las instituciones sin autorización concluyan sus estudios de pregrado y obtengan su bachiller.

Así lo ha dispuesto la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), la cual aprobó ayer el reglamento para esta nueva modalidad en las provincias donde no haya oferta suficiente para la continuidad de los estudios truncos de los jóvenes tras la denegatoria de licenciamiento.

Esto se dará a través de los denominados Espacios Formativos Itinerantes (EFI), los cuales tienen un carácter transitorio y excepcional, y están dirigidos solo a los alumnos que no hayan completado sus estudios en carreras “no complejas”; es decir, que no requieren ambientes o acondicionamiento especial, como laboratorios y talleres.

Los alumnos no necesitan ser regulares, ni contar con matrícula vigente en la universidad con licencia rechazada. No obstante, no pueden ser nuevos.

Una vez que accedan a las “carreras itinerantes” solo podrán estudiar hasta obtener el grado de bachiller. No se contemplan maestrías, doctorados o segunda especialidad.

La norma subraya que este servicio solo se dará en las provincias donde las universidades licenciadas públicas y privadas carezcan de las carreras necesarias para la reubicación de los alumnos afectados por las denegatorias. Así, La República pudo conocer que hasta inicios de diciembre, más de 2.600 estudiantes de Áncash (sobre todo de la provincia del Santa), Cajamarca, Lambayeque, Lima y Loreto no contaban con oferta a la cual incorporarse. Entre las carreras afectadas figuraban Economía, Educación, Psicología, Nutrición y Derecho.

¿En qué locales?

Estas “carreras itinerantes” podrán implementarse en la modalidad semipresencial y en la misma provincia de la universidad cerrada o en una cercana.

Para esto último, la universidad receptora contratará con entidades públicas, privadas o naturales a fin de utilizar sus inmuebles, los cuales deben cumplir con estándares mínimos de seguridad y capacidad. Además, deben ser compatibles con las actividades educativas.

Según la Sunedu, será posible utilizar locales de universidades denegadas siempre que no hayan sido observadas en infraestructura durante el proceso de licenciamiento y sea compatible con su plan de emergencia.

La implementación de esta modalidad deberá ser aprobada y supervisada por la Superintendencia. Además, será reconocida como un medio para la promoción de la responsabilidad social. Una vez aceptada, los alumnos deberán pasar por un proceso especial de admisión y convalidar sus estudios.

Habrá traslados, becas y exámenes descentralizados

Esta modalidad se suma a otras promovidas por el Ministerio de Educación (Minedu) como las más de 3.200 becas y los mecanismos de traslado para alumnos de universidades denegadas. Estas serán incorporadas a un Plan General Integral a su favor.

En noviembre pasado, la ministra Flor Pablo adelantó a La República la elaboración de las “carreras itinerantes”. Esto surgió como alternativa ante la denegatoria a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, la única pública de las 35 con licencia denegada.

El jefe de la Dirección General de Educación Superior del Minedu, Jorge Mori, también señaló que a estas medidas se sumarán exámenes descentralizados a fin de atender a los egresados de secundaria.